Brandenburg/H

An ein paar schräge Töne sind die Nachbarn der städtischen Musikschule „Vicco von Bülow“ schon gewöhnt. Zum alljährlichen Tag der offenen Tür, der am Mittwochnachmittag wieder dutzende Besucher anzog, drang aber ein noch bunteres Durcheinander der Töne nach draußen.

Vor allem Kinder im Kita- und Grundschulalter waren zusammen mit ihren Eltern in der Musikschule unterwegs auf der Suche nach dem richtigen Instrument. Fast hinter jeder Tür tat sich eine neue Klangwelt auf und das Ausprobieren stand an erster Stelle. Wohin die Beschäftigung mit der Musik führen kann, zeigten am Tag der offenen Tür zudem verschiedene Ensembles der Musikschule auf der hauseigenen Bühne im Garten.

Diaz Kernbach war eher den Saiteninstrumenten zugetan. Eine Gitarrenprobestunde hat er schon absolviert und am Tag der offenen Tür sah sich der Achtjährige im Raum von Violinenlehrerin Christine Lengtat um. Die erfahrene Musikpädagogin drückte dem Jungen gleich Geige und Bogen in die Hand. Mit ein bisschen Hilfe klang der erste Versuch schon ganz passabel. „Gitarre oder Geige gefallen mit besser als zum Beispiel das Schlagzeug, denn die sind nicht so laut“, sagte Diaz.

Auf der Suche nach einem Zweitinstrument

Während die meisten beim Tag der offenen Tür noch auf der Suche nach dem ersten Instrument waren, hat Elisabeth Zadorozhna das schon lange hinter sich. Die Achtjährige war auf der Suche nach einem Zweitinstrument. „Seit zwei Jahren spiele ich schon Geige und jetzt habe ich Querflöte, Gitarre und Akkordeon ausprobiert“, sagte Elisabeth. Der musikalische Eifer ist familiär bedingt. Mutter Anna Zadorozhna ist an der städtischen Musikschule als Klavierlehrerin tätig und erklärte: „Das ist also quasi unser zweites Zuhause.“

Lockere und familiäre Atmosphäre

Um eine lockere und familiäre Atmosphäre bemühen sich neben acht festangestellten Musikpädagogen auch die 22 Honorarkräfte, die aktuell 723 Schüler betreuen. „Das fängt schon mit der musikalischen Vorschulerziehung an, die in Gruppen stattfindet“, erklärte Gitarrenlehrerin Angelika Eckelmann, die zugleich stellvertretende Leiterin der Musikschule ist. Bewegung zur Musik, gemeinsames Singen und das Spiel auf Klanginstrumenten geben den ersten Einstieg.

Auch erwachsene Schüler sind willkommen

„Mit dem Beginn der Schulzeit gehen die Kinder dann weiter in die sogenannte Orientierungsstufe, in der über einen längeren Zeitraum verschiedene Instrumente in den Unterrichtsstunden ausprobiert werden können“, sagte Eckelmann. Die Musikschule richtet sich mit ihrem Angebot aber keineswegs nur an Kinder und Jugendliche, die nach einiger Übungszeit mit ihren Instrumenten auch in den verschiedenen Ensembles der Musikschule aktiv sind.

Jeder ist eingeladen an der Musikschule Unterricht zu nehmen. „Wir haben unter anderem einige Senioren, die zu uns kommen“, erklärt Monika Czaja, Mitarbeiterin der Musikschule und zugleich stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins. Die einen wollen ihre einmal als Kind erlernten musikalischen Fähigkeiten wieder aufleben lassen, andere wagen sich noch mit 85 Jahren zum ersten Mal an die Tasten eines Klaviers.

Von Christine Lummert