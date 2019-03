Brandenburg/H

Da ist wohl was schiefgelaufen: Ein Mann hat am Mittwochnachmittag im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken einen Wutanfall am Telefon bekommen und den Hörer kaputtgekloppt. An sich kein Fall für die Polizei, doch der Apparat stand bei seiner Nachbarin. Und die war so sauer über den Ausraster, dass sie die Polizei herbeirief. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Mit Wucht den Hörer aufgeknallt

Die 85 Jahre alte Dame hatte demnach den Mann aus Gefälligkeit zum Telefonieren in ihre Wohnung gelassen. „Nachdem das Gespräch offenbar nicht im Interesse des Nachbarn verlief, legte dieser auf“, berichtete der Sprecher. „Dies tat er mit einer solchen Wucht, dass der Hörer dabei zu Bruch ging“, heißt es weiter.

Die herbeigeeilten Beamten nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Aus der eigenen Wohnung ausgesperrt

Doch was war jetzt der Grund für den Ausraster am Telefon? Der wütende Nachbar der hilfsbereiten Seniorin hatte sich aus seiner Wohnung ausgesperrt und am anderen Ende der Leitung war der Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes. Worum genau das Gespräch sich drehte und dann entglitt, ist nicht überliefert.

Am Ende entschuldigte sich der verärgerte Mann bei der Dame. „Der Nachbarschaftsfrieden konnte wieder hergestellt werden“, teilte der Polizeisprecher mit.

Von hms