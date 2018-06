Brandenburg/H

Die Fantasie der Gäste ankurbeln – mit diesem Ziel stellt der Verein „Die Altstädter“ die Kunstwerke des jungen Künstlers Johannes Martin Hönicke im Bürgerhaus in der Altstadt von Brandenburg an der Havel aus. Erst am Freitag vergangener Woche feierte Hönicke die Eröffnung seiner Ausstellung in dem historischen Gebäude. Insgesamt 31 Werke spielen mit der Vorstellungskraft des Besuchers.

„Ich möchte den Gedanken desjenigen, der meine Bilder anschaut, einen Schubs in die richtige Fantasierichtung geben“, sagt der 27-jährige Hönicke. „Allerdings sind meine Werke trotz allem stets offen für Interpretationen.“ Der Künstler sieht sich selbst als abstrakter Expressionist. „So ganz genau kann ich das aber nicht sagen, da ich kein ausgebildeter Künstler bin“, gesteht er grinsend.

Eine künstlerische Familie

Der quirlige junge Mann ist ein Autodidakt, der sich sein Können an der Leinwand selbst beigebracht hat. Hönickes Familie lenkte ihn jedoch in die künstlerische Richtung. „Ich male seit dem sechstem Lebensjahr“, sagt der Künstler. „In meinem Alltag war Kunst immer präsent.“ So ist die Mutter selbst Malerin und die Schwester Fotografin. Hönickes Onkel, der 2011 überraschend verstarb, verteilte regelmäßig Aufgaben, die das Kunstverständnis des angehenden Malers schulen sollten.

Für das Erschaffen seiner Bilder nutzt Hönicke neben Öl und Acryl auch experimentelle Materialien wie Kunstblut. Eine Vitrine im Zentrum der Ausstellung bietet einen kleinen Einblick in die Arbeitsweise des Künstlers. Die Pinsel und Farbtöpfe scheinen zwar chaotisch verteilt, aber dem Betrachter erschließt sich bei genauem Hinsehen ein gewisses System. Ganz so wie bei den Werken an den Wänden.

Hönicke erschuf rund 200 Werke

„Die entscheidende Rolle im Entstehungsprozess der Bilder spielt jedoch mein Gemütszustand“, sagt Johannes Martin Hönicke. „Den Rest bringt die mittlerweile erlernte Erfahrung.“ Malen sei für ihn ein schmaler Emotionsgrad. Ein Bild könne sich so im Entstehungsprozess mehrmals verändern, das Endergebnis ganz anders aussehen als zuerst angedacht. So entstanden im Laufe der Jahre rund 200 Werke, sowohl auf Leinwand, auf Papier und auch auf Holz.

Ausstellung mit 31 abstrakten Bildern Johannes Martin Hönicke präsentiert seine Ausstellung im Bürgerhaus Altstadt, Bäckerstraße 14 in Brandenburg an der Havel. Die insgesamt 31 abstrakten Bilder sind seit dem 1. Juni für etwa zwei Monate ausgestellt. Geöffnet ist das Bürgerhaus montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr, donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei.

Zur Mitte der Ausstellung im Bürgerhaus plant Hönicke zusätzlich eine Aktion unter dem Motto „Geschichten aus dem Leben eines Träumers“. Hierzu sind persönliche Freunde des Künstlers eingeladen, die dann gemeinsam erlebte Geschichten zum Besten geben. Des Weiteren wird Johannes Martin Hönicke nach der Ausstellung im Bürgerhaus weitere seiner Werke auf Fahrgastschiffen der Reederei Nordstern präsentieren.

Von Tobias Wagner