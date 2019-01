Brandenburg/H

Nur ein Mensch weiß, was an einem nicht genau bekannten Tag im November 2014 geschehen ist in der Wohnung einer alleinerziehenden Mutter. Doch Marlene N. sagt als Angeklagte fast nichts vor Gericht. Sie bestreitet lediglich, dass sie ihr Baby damals geschüttelt und solchen gesundheitlichen Schaden zugefügt hat.

Die Potsdamer Staatsanwalt hat die zweifache Mutter wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Das Brandenburger Schöffengericht ist bei der Urteilsfindung vor allem auf die Aussagen von Ärzten angewiesen.

Die Mutter selbst hatte ihr Kind an jenem 24. November 2014 mit krampfartigen Beschwerden in die Kinderklinik nach Potsdam gebracht.

Mindestens 20 bis 30 Sekunden

Nach der Untersuchung stand für die damals behandelnden Ärzte fest: Der kleine Junge wurde mindestens zwanzig bis dreißig Sekunden lang heftig vor und zurück geschüttelt. Eine andere Erklärung fanden die Mediziner nicht für die im Gehirn gerissenen Nervenbahnen und die bei einem Schütteltrauma typischen Augenverletzungen.

Die äußerst schweren Hirnverletzungen, von denen eine höchstens ein bis zwei Tage alt ist, hätten nach Angaben des Gerichtsgutachters Hartmut Fischer zum Tod des Babys führen können. Der Kleine hatte Glück und überlebte. Eine Notoperation und zwei folgende Operationen stabilisierten seinen Zustand.

Ob alles ausgeheilt ist und der inzwischen vier Jahre alte Junge ein normales Leben führen können wird, ist offen. Zu befürchten ist eine verminderte Intelligenz.

Der Kleine lebt bei der Oma

Der Kleine lebt inzwischen bei seiner Großmutter, der zufolge er sich gut entwickelt. Kontakt besteht auch zu seinem leiblichen Vater, der sich noch vor der Geburt des Jungen von Marlene N. getrennt hatte.

Der Kinderarzt, der das Baby damals behandelt hat, beschreibt dem Gericht, wie stark die Verletzungen waren und wie sie aus medizinischer Sicht einzuordnen sind. Die angeborene Hirnschädigung, welche die Verteidigerin zur Entlastung der Angeklagten anführt, könne keine Erklärung für die Art der Verletzungen sein – so wenig wie ein versehentliches Anstoßen seines Kopfes an sein Bettchen.

Der Staatsanwalt ist am Ende der dreitägigen Beweisaufnahme von der Schuld der angeklagten Mutter und fordert vier Jahre Gefängnis für sie. Die Verteidigerin fordert dagegen einen Freispruch.

Zwei Jahre und acht Monate Haft

Das Schöffengericht vertraut den übereinstimmenden Einschätzungen des Kinderarztes und des Gerichtsgutachters. Beide sind sich sicher, dass es dem kleinen Jungen deshalb so schlecht ging, weil er kurz zuvor heftig geschüttelt worden war.

Das Gericht verhängt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten ohne Bewährung. Die angeklagte Mutter hat den ganzen Prozess ohne erkennbare Regung verfolgt. Als das Urteil gesprochen wird, bricht sie in Tränen aus. Sie kann nun noch in Berufung gehen.

Von Jürgen Lauterbach