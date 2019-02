Brandenburg/H./Mittelmark

Eingeschlagene Scheiben, zerstörte Türschlösser: Autoknacker haben in Brandenburg an der Havel eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die noch unbekannten Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch insgesamt 15 Fahrzeuge auf. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Tatorte über die ganze Stadt verteilt

Die Autos standen demnach in ganz unterschiedlichen Stadtteilen. Die Tatorte lagen unter anderem in der Neustadt, der Altstadt und auf dem Görden. Auch auf der Dominsel geparkte Autos waren von den Attacken betroffen.

Meistens waren „eine oder mehrere Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen“, berichtet Sascha Specker vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel. „In einigen Fällen wurden Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren gestohlen.“

Zur Beute gehören auch Pfandflaschen und Sonnenbrillen

Ein bestimmtes Beuteschema gab es dabei offenbar nicht. Denn die Täter griffen sich laut Polizei mal ein Navigationsgerät, eine Sonnenbrille, ein prall gefülltes Portemonnaie, sowie Pfandflaschen. „In anderen Fällen wurde nichts entwendet“, berichtet Sascha Specker. Die Ermittlungen würden jedoch noch andauern. Noch offen ist die Summe des entstandenen Sachschadens.

So scheinbar wahllos die Beute der Autoknacker ausfiel, so verschieden waren auch die Marken, auf die es die Kriminellen abgesehen hatten. „Hierbei handelte es sich um keine bestimmten Fahrzeugtypen“, erklärt der Polizist. Auch die Abstellorte der Autos seien ganz unterschiedlich gewesen.

Bande, Einzeltäter oder Randalierer

Völlig unklar ist laut Polizei noch, ob es sich bei den Tätern möglicherweise um eine Bande, Einzeltäter oder Randalierer handelt. „Das ist Bestandteil laufender Ermittlungen“, sagt Specker. „Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden durch die Beamten eingeleitet.“ Die Kripo habe die Fälle jetzt übernommen.

Kleintransporter in Golzow aufgebrochen und ausgeräumt

Die Beamten müssen dabei auch ins Umland blicken. Denn laut Polizei gab es in Potsdam-Mittelmark in der gleichen Nacht ähnlich gelagerte Taten in Golzow, Brück und Treuenbrietzen.

Allein in Golzow haben die Autoknacker einen Sachschaden von mehreren tausend Euro hinterlassen, als sie einen Kleintransporter gewaltsam öffneten. Dabei zerstörten sie das Schloss und stahlen Werkzeug aus dem Fahrzeug. An einem anderen Auto machten die Täter die Heckklappe kaputt, kamen aber nicht ins Innere des Wagens.

Zusammenhang zu den Taten in Brandenburg /H. noch unklar

In Brück hatten sie es auf Elektronikartikel abgesehen, die ebenfalls in einem Transporter lagen. „Bislang ist ungeklärt, ob ein Zusammenhang zu den Taten im Brandenburger Stadtgebiet besteht“, sagt Polizist Specker.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Taten unter 03381/5600 oder im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de

Von hms