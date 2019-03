Brandenburg/H

Die Franz-Ziegel-Straße in Höhe Haus-Nummer 26 in Brandenburg an der Havel in der Zeit vom Dienstag, 19. März bis voraussichtlich 9. April voll gesperrt werden. Grund ist die Reparatur einer Abwasserleitung, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Die Verwaltung weist auf die entsprechende Beschilderung hin. Wer die aufgestellten Halteverbote nicht beachtet, müsse damit rechnen, dass sein Fahrzeug kostenpflichtig abgeschleppt wird, heißt es weiter.

Von MAZ