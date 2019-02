Brandenburg/H

Noch bestimmen Spargelfelder gegenüber des Beetzsee-Centers das Bild. Und bis 2022 wird das wohl auch so bleiben, denn bis dahin hat Heinrich Thiermann, der Chef des Domstiftsgutes Mötzow die landwirtschaftliche Nutzfläche gepachtet und dort mehrjährigen Spargelpflanzen angepflanzt.

Platz für bis zu 90 Häuser

Doch danach könnte in der Brielower Landstraße ein Baugebiet mit Bauplätzen für 60 bis 90 Einfamilienhäuser entstehen. Die beiden Flurstücke 28 und 29 gegenüber des Beetzsee Centers gehören der Stadt. CDU und FW kamen nun auf die Idee, dass dort auch gebaut werden kann. Mit Heinrich Thiermann hat darüber, wie er der MAZ sagt, noch niemand gesprochen. Doch überrascht ist der Unternehmer nicht: „Der Eigentümer hat die stärkeren Rechte als der Pächter.“

Heinrich Thiermann ist einer der größten Spagelbauern Deutschlands und auch Chef des Vielfruchshofes Domstiftsgut Mötzow. Dazu gehören rund 5000 Hektar Spargelfelder. Quelle: Foto: Erik Hinz

Im Hauptausschuss verständigte sich die große Mehrheit der Stadtverordneten jetzt darauf, zumindest prüfen zu lassen, ob es sinnvoll sei, dort zu bauen und andere Projekte wie die Entwicklung von Eigenheimflächen in Hohenstücken dadurch nicht gefährdet würden. Grundsätzliche Ablehnung erfuhr das Ansinnen in der Lokalpolitik aber mitnichten.

Billige Bauplätze gesucht

Das habe auch damit zu tun, dass sich keine Partei oder Gruppierung vor der Kommunalwahl gegen derartige Projekte stellen werde, selbst wenn sie selbst und die Verwaltung das skeptisch sehen, hieß es gestern aus zwei, das Vorhaben mittragenden Parteien.

Im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss vor einer Woche war dagegen argumentiert worden, man könne Außenflächen dieser Art dem Markt derzeit nicht zur Verfügung zu stellen, bevor Grundstücke in der Innenstadt entwickelt und Lücken bebaut seien.

Bauen von innen nach außen?

Das ist derzeit auch die Rathausmeinung. Aber es spricht wenig dafür, dass sich die SVV am Mittwoch gegen den Prüfauftrag von CDU und FW stellen wird, der in einigen Jahren auch in die Bebauung der Freifläche gegenüber des Beetzsee-Centers münden könnte.

Marc Puhlmann, der als Spitzenkandidat der FDP zur Kommunalwahl ins Rennen geht, begrüßt ausdrücklich das Vorhaben: „Die Erschließung zwischen Brielower Landstraße und Fritze-Bollmann-Weg im Sinne der Wohnbebauung wird von der FDP klar befürwortet. Unsere Stadt braucht dringend preislich attraktive Baugrundstücke, hier ist die Nachfrage am Markt noch immer deutlich höher als das Angebot.“

FDP unterstützt das Vorhaben

Die Liberale hofft darauf, damit Zuzüglern und Einheimischen ein Angebot machen zu können. Die Stadt sollte, so meinen die Liberalen, die Voraussetzungen zügig schaffen und die Flächen in Eigenregie am Markt platzieren, so wie sie dies jüngst im vorderen Bereich des Rehhagens getan habe. Möglich seien auch Kinder-Boni, mit denen gezielt junge Familien gefördert werden könnten, so Puhlmann.

