Alles auf Anfang bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kirchmöser. Die Stadt hatte jüngst einen Antrag auf Fördermittel für das Sanieren des Gerätehauses im Ortsteil Dorf hinterm Bahnhof gestellt – der wurde glatt abgelehnt. „Wir hatten kein fertiges Projekt und haben die Maßnahme nicht im Haushalt abgesichert“, sagt der zuständige Beigeordnete Michael Brandt (CDU).

Kein Wirtschaftsvergleich zum Neubau

Nach MAZ-Informationen war ein weiterer Ablehnungsgrund, dass es keinen Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Sanierung und Neubau gab. Aus gutem Grund: Die Kosten fürs Sanieren waren grob mit 875 000 Euro veranschlagt, ein Neubau in der Größenordnung von Schmerzke oder Gollwitz hätte dagegen nur 550 000 bis 700 000 Euro gekostet.

Personalbedarf wächst um bis zu 73 Stellen Um bis zu 73 Stellen wächst der Personalbedarf bei Feuerwehr, Leitstelle und Rettungsdienst. Vor vier Jahren waren noch 126 Stellen ausgewiesen, derzeit sind es 142, davon sind neun nicht besetzt. Bei der Feuerwehr sind bis zu 19 weitere Stellen nötig, beim Rettungsdienst bis zu 10,5 Zusatzstellen. Für die Regionalleitstelle werden laut Gutachten knapp 28 neue Stellen benötigt. Insgesamt wären es dann 199 Stellen.

„Wir werden nun ein Lösung finden. Ich bin mir mit Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) einig, dass wir eine ausdrückliche und verbindliche Bestandsgarantie für die Freiwillige Wehr in Kirchmöser abgeben. Wir brauchen sie und eine konstruktive Zusammenarbeit“, betont Brandt. Offensichtlich hätten die Mitglieder der Freiwilligen Wehr ihren Standort sehr liebgewonnen.

Feuerwehrleute wollen Einsätze nicht hergeben

Brandt hatte vor einigen Wochen eine große Lösung für den Ortsteil vorgeschlagen: Einen Neubau für die Freiwillige Feuerwehr, für einen zweiten Standort der Berufsfeuerwehr, für den Rettungsdienstwagen sowie für die gemeinsame Ortsteilverwaltung von Kirchmöser und Plaue. Standort wäre nahe des Südtores in Kirchmöser gewesen.

Selbst die Plauer Ortsvorsteherin Lieselotte Martius (SPD) ist dafür, den etwas längeren Weg in Kauf zu nehmen für eine zentrale Anlaufstelle. Der Stadtverordnete Carsten Eichmüller (SPD) aus Kirchmöser war ohnehin vehement dafür: „Da kann die Stadt auch die 25 000 Euro pro Jahr für den Wachschutz in der Ortsteilverwaltung sparen.“

Doch offensichtlich überzeugten die Feuerwehrleute Scheller für das Sanierungsprojekt. Sie fürchteten wohl, keine Einsätze mehr zu bekommen, wenn die hauptberuflichen Kollegen nebenan sind.

Kirchmöser ist nur ein Puzzle-Teil

Nun muss komplett neu geplant werden – Kirchmöser ist dabei nur ein Teil eines größeren Puzzles. Die Berufsfeuerwehr hat ein Stellen- und Platzproblem. Feuerwehrchef Mathias Bialek hat erheblichen Mehrbedarf angemeldet (siehe Infokasten).

Deshalb muss Brandt nun gemeinsam mit Personalverwaltung, Kämmerei, den Kreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie mit Krankenkassen verhandeln, wie viele Stellen unbedingt gebraucht werden und wie diese finanziert werden. Dann muss es eine Entscheidung zu Standorten geben. Eine zweite Wache in Wilhelmsdorf gilt als unrealistisch, obwohl sie empfohlen wird.

Dann gelte es abzuwägen, ob die zweite Wache in Kirchmöser gebaut wird, damit könnten auch Probleme im Ortsteil gelöst werden. Nicht zuletzt steht auch ein Anbau am Hauptstandort in der Fontanestraße zur Debatte, die ansonsten aus allen Nähten platzt. „Diese Entscheidung brauchen wir bis zum Sommer, um sie in die Haushaltsplanung für 2019/20 zu bekommen“, sagt Brandt.

