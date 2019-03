Brandenburg/H

Die Stadtspitze ist in der Zwickmühle: Sie muss dringend einen Plan zur Lärmminderung vorlegen, der Entwurf dafür ist aber im jüngsten Hauptausschuss krachend durchgefallen. Das selbe Schicksal blüht der Vorlage am kommenden Mittwoch zur Stadtverordnetenversammlung.

Einhelliger Tenor bei der Ablehnung: Den Verkehrsplanern sollte beim Thema Vermeiden von Verkehrslärm mehr einfallen als das Ausweisen weiterer Tempo-30-Zonen, schließlich ist die Innenstadt bereits großflächig mit Schleich-Tempolimits belegt.

„Gegen das Land Brandenburg läuft ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union wegen der fehlenden Lärmminderungspläne. Wir sind als Kommune vom Umweltministerium bereits mehrfach aufgefordert worden, diese vorzulegen“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). Er will deshalb auch an seiner Vorlage in der SVV festhalten. „Wir haben ja gerade das aktuelle beispiel, dass sich ein Anwohner erklagt hat, dass die B 169 zwischen Cottbus und Schwarzheide für den Schwerverkehr gesperrt ist. Die 33 Kilometer Umweg über die Autobahn sind eine Katastrophe für den Wirtschaftsstandort Schwarzheide. Dieses Schicksal wollen wir vermeiden.“

Lärmplan, der dritte Der jetzt vorgelegte Lärmminderungsplan ist bereits die dritte Stufe. Noch sind nicht einmal alle Maßnahmen der Vorgänger umgesetzt. Tempo-30-Zonen soll es nun unter anderem in der Bauhofstraße, in der Brielower Straße, in der Berliner Straße, in der Magdeburger Landstraße (nachts), in der Wilhelmsdorfer Straße zwischen Zentrumsring und Göttiner Straße sowie auf einem Teil des Zentrumsrings geben.

Es gelte, den zügigen Verkehrsfluss und gleichzeitig den gesetzlichen Anspruch der Anwohner auf Lärmschutz zu gewährleisten. „Wenn wir nichts machen, dann sitzen wir komplett am kurzen Ende.“ Temporeduzierungen seien nicht in jedem Falle die Lösung. „Wenn wir auf der Magdeburger Landstraße Tempo 30 anordnen, fahren die Leute mit 50 Sachen durch die Thüringer Straße. das kann es doch auch nicht sein.“

Der vielgepriesene so genannte Flüsterasphalt entfalte seine Wirkung erst ab Tempo 50 und darüber. Scheller hat mit Frank Schmidt, dem zuständigen Planer beim Landesbetrieb Straßenwesen, bereits vereinbart, dass bei künftig anstehenden Erneuerungen von Straßenbelägen der Einbau des geräuschdämpfenden Asphalts berücksichtigt werde. Das gelte für den Zentrumsring oder größere Straßen wie die Magdeburger Straße. Rathaussprecher Jan Penkawa sagte am Donnerstag, dass die städtische Tiefbauverwaltung bei Straßensanierungen in der Innenstadt immer den Einbau von geschnittenem und in Beton gelegten Pflaster prüfe. Damit habe man beispielsweise in der Mühlentorstraße und am Gotthardtkirchplatz gute Erfahrungen gemacht, auch wenn der Belag sehr teuer sei.

Im aktuellen Entwurf des Lärmminderungsplanes sind Oberflächenverbesserungen für die Luckenberger Straße, für die Bauhofstraße, für Teile der Jacobstraße, die Steinstraße sowie die Neustädtiusche Fischerstraße zwar vorgesehen, aber nicht mit Terminen fest eingeplant.

Oftmals ist auch gar kein aufwendiges und neuartiges Verfahren notwendig, es reicht bei vielen Straßen schon, eine einheitliche Oberfläche herzustellen und den Materialmix aus Pflaster, Asphalt oder Betonplatten mit unzähligen Verwerfungen und Absenkungen zu beseitigen.

Von André Wirsing