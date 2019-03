Brandenburg/H

Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. Benutzer von Pendlerparkplätzen beiderseits der Bauhofstraße müssen sich bald im Dunkeln nicht mehr graulen.

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) hat schnell reagiert, um einen Änderungsantrag der SPD-Fraktion für den an diesem Mittwoch zu beschließenden Haushaltsplanentwurf 2019/20 von der Tagesordnung zu bekommen. Positiv formuliert, die Verwaltung hat eingesehen, dass es die temporären Stellflächen in Bahnhofsnähe noch eine ganze Weile geben wird und Handlungsbedarf in Sachen Sicherheit und Ordnung besteht.

Die Sozialdemokraten hatten es so formuliert: „Die Bewirtschaftung der innerstädtischen Parkflächen hat so zu erfolgen, dass Mobilität möglich bleibt, dass Anwohner vor Ort Stellflächen finden und dass Gäste der Stadt einfach und zügig freie Parkplätze im Umfeld der Innenstadt und von touristischen Zielen erreichen.“ Dazu sei unter anderem notwendig, die (wilden) Parkplätze an der Kreuzung Bauhofstraße/ Otto-Sidow-Straße zu ertüchtigen, indem der Belag hergerichtet eine ausreichend dimensionierte Beleuchtung installiert wird.

Scheller meldet nun Vollzug: „Im Zusammenhang mit dem Antrag 108/2019 hatte ich mit Schreiben vom 13. März angekündigt, dass die Verwaltung dort die Installation von zusätzlichen Leuchten vornimmt. Eine weitere Mittelbereitstellung wäre daher entbehrlich.“

Angehängt an sein Schreiben hat er einen Lageplan mit Zeichnung der künftigen Beleuchtung. Es seien fünf neue Leuchten aufzustellen, drei auf der Ostseite der Bauhofstraße sowie zwei auf der Westseite. „Die Maßnahmen könnten bis Ende Juni realisiert sein. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurden außerdem bereits im Dezember 2018 als erste Maßnahme im Bereich der Bauhofstraße die Leistung der fünf vorhandenen Leuchten von 50 auf 100 Watt erhöht.“

„Na da hat sich doch unsere Penetranz mit dem Ergänzungsantrag zum Parkraumkonzept im Oktober 2018 sowie dem aktuellen Haushaltsantrag doch endlich mal ausgezahlt. „Ich denke, mit den nun zur tatsächlichen Umsetzung vorgesehenen Lösung kann man erst mal gut leben“, gibt sich SPD-Fraktionschefin Britta Kornmesser zufrieden.

Von André Wirsing