Brandenburg/H

Druck auf die Parteien machen – auch auf die eigene, das ist das Credo von Bernd Lachmann. 25 Jahre lang war er für Die Linke in der Kommunalpolitik aktiv, saß unter anderem im Kreistag von Potsdam-Mittelmark. Im Kreisverband ist er immer noch Vizechef. Dennoch hat er am 30. November die Regionalgruppe von „Aufstehen“ gegründet.

„Ich habe mich zuvor im Kreisvorstand dazu positioniert und überwiegend positive Reaktionen erfahren. Genauso von den Vorsitzenden der Basisorganisationen. Im Land ist die Bewegung stark in den Kreisverbänden Potsdam-Mittelmark, Elbe-Elster und Barnim. Und in der Stadt Brandenburg zählen auch der Vorsitzende Andreas Kutsche oder der bekannte Linke Klaus Erlenkamp.“

Lachmann selbst ärgert beispielsweise der ewig währende Konflikt an der Spitze der eigenen Partei – zwischen den Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger, zwischen den Fraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch. „Hier unten wird aufrichtige Arbeit geleistet, auch zwischen den Wahlen, doch alles was wir tun, wird von diesem Streit überlagert.“

Bernd Lachmann. Quelle: JACQUELINE STEINER

Der Kreisverband habe konkrete Vorstellungen vor dem jüngsten Parteitag geäußert, sogar eine außerordentliche Kreisvorsitzendenkonferenz angeregt, doch alles sei angeblich nicht zu machen gewesen. Jetzt probieren Lachmann und seine Mitstreiter eben mit der Bewegung Aufstehen, ihre Unzufriedenheit mit der etablierten Politik, mit Löhnen und Renten, mit dem Pflegenotstand und dem gefährdeten Weltfrieden zum Ausdruck zu bringen.

Zur Gründung der Regionalgruppe kamen 15 Interessierte, Lachmann forderte sie auf, beim nächsten Mal jeweils einen weiteren Mitstreiter mitzubringen. Das klappte fast, es kamen 26 Frauen und Männer. „Wir wollen in erster Linie wachsen, uns nicht mit 30-40 Leuten begnügen. Wir suchen auch schon nach Räumlichkeiten, in denen sich 100 oder mehr Personen versammeln können. Dann müssen wir uns in der Stadt und in der Region bekannter machen.“ Mit einer Sieben-Mann-Delegation sei man zur großen Rosa-Luxemburg-Demonstration vor wenigen Tagen gefahren.

Gleichwohl gibt Bernd Lachmann zu, dass die junge Bewegung auch in der Havelstadt noch auf der Suche sei. Soll man dem Beispiel im Barnim folgen, als Mitglieder mit gelben Westen bekleidet Flyer in der Stadt verteilten? Soll man sich der Bürgerinitiative Pflegenotstand anschließen, die sich dagegen richtet, dass Senioren- und Pflegeheime in privater Hand und damit gewinnorientiert sind?

Lachmann selbst engagiert sich in der Friedensbewegung. Er war einer der ersten Kommunalpolitiker, welche die vom Hiroshima-Bürgermeister 1982 gegründete Initiative „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) in die Stadtverordnetenversammlungen und Kreistage trug, weil die Atommächte die UNO-Atomwaffenverzichtsverhandlungen ablehnten und sich lieber ums Modernisieren ihrer Waffenbestände kümmerten. Bundesweit hätten mehr als 700 Bürgermeister „Mayors for peace“ unterzeichnet, auch Brandenburg an der Havel. Rathauschef Steffen Scheller ( CDU) habe den Brief an den Deutschen Städtetag aber nie abgeschickt, er sei nicht zuständig. Solch „Schubladendenken“ ärgert Lachmann, doch tröstet er sich: „Ich habe das Gefühl, wir bekommen ganz viel Zuwachs.“

Von André Wising