Der WM-Podcast der MAZ, Teil 2: Am Freitag war die #MAZional11 zu Gast im Rathaus von Brandenburg an der Havel. Gesprächspartner diesmal: Oberbürgermeister Steffen Scheller. Im Gespräch verrät der Mann an der Spitze der Verwaltung seinen Weltmeistertipp - und was Handball, Island und das Havelfest damit zu tun haben.