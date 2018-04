Berufsstart - Berufsberatung im Wohnzimmer

Es steckt ganz viel Bürokratie dahinter, wenn Behörden sich unbürokratisch geben – offen, hell, modern, einladend für junge Menschen, die jeden Gang zum Amt eher als Last empfinden. Nun ist es gelungen, ganz viele Behörden zu einer modernen Bürogemeinschaft zu vereinigen – nämlich in der Jugendberufsagentur.

Die wird am 27. April eröffnet, ist auch in der Kirchhofstraße, aber ganz anders eingerichtet als Arbeitsagentur und Jobcenter nebenan, es gibt sogar einen eigenen Eingang. Mitarbeiter vom städtischen Jugendamt und vom Staatlichen Schulamt verstärken das Team der professionellen Berufsberater.

Mädchen sind zielstrebiger

„Im Wesentlichen geht es um den Übergang von Schule in die Berufsausbildung. Das bekommen sehr viele junge Menschen alleine hin, andere tun sich da schwer. Vor allem, wenn sie vorher schon mit der Schule auf Kriegsfuß stehen , wenn es beispielsweise schon Schulversäumnisanzeigen gab. Wir wollen Menschen im Alter bis zu 25 Jahren helfen, Jungen sind meist ein bisschen später dran in der Entwicklung, Mädchen sind erfahrungsgemäß etwas zielstrebiger“, sagt Schulrat Christof Kürschner.

Sie unterzeichneten den Kooperationsvertrag für die neue Jugendberufsagentur in der Stadt Brandenburg. Michael Glaser, Geschäftsführer des Jobcenters Brandenburg, Beigeordneter Wolfgang Erlebach, Oberbürgermeister Steffen Scheller, Ramona Schröder, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Potsdam und Christoph Kürschner vom Schulamt (von links). Quelle: Rüdiger Böhme

Und Jobcenter-Chef Michael Glaser ergänzt: „Wir als Jobcenter betreuen häufig junge Menschen mit vielschichtigen Sorgen – Suchtprobleme, Schulden oder schwierige Elternhäuser. Wir kümmern uns beispielsweise auch um junge Frauen, die vor oder während ihrer Ausbildung Kinder bekommen und ihre Lehre unterbrechen müssen. Wir wollen sie aber nicht verlieren, sie motivieren, sich nicht nur in die Elternzeit zurückzuziehen.“

Wie bringt man nun die jungen Menschen zu den professionellen Helfern? Mit einer Mischung aus Angebot, Einladung und Druck. Die Berufsberater der Agentur gehen schon in den siebten Klassen in die Schulen, verstärkt in die neunten und zehnten. Da sehen sie schon, wer weiß, was er will und wer Hilfestellung braucht. Bekommen Familien oder Einzelpersonen Leistungen vom Jobcenter, haben sie eine so genannte Mitwirkungspflicht, müssen einer Einladung also auch folgen.

„Sie wollen nicht über Stelle A und B zu C laufen“

Die Profis vom Amt machen es den jungen Menschen relativ einfach: „Jugendliche denken nicht in Behörden-Zuständigkeiten. Sie wollen nicht über Stelle A und B zu C laufen, um alle für sie wichtigen Informationen wie ein Puzzle zusammenzusetzen“, sagt Arbeitsagenturchefin Ramona Schröder. Es gebe in ihrem Zuständigkeitsbereich mit dem „Angebot aus einer Hand“ bereits positive Erfahrungen, vor zwei Jahren wurde bereits die Jugendberufsagentur im Landkreis Teltow-Fläming gegründet, dort habe es seitdem dreistellige Vermittlungsraten im Jahr gegeben. Auch in der Landeshauptstadt Potsdame arbeite bereits eine auf junge Menschen zugeschnittene Berufsagentur.

Ähnlich positive Effekte für Brandenburg an der Havel erhofft sich Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU). „Wir erleben als Stadt eine starke Entwicklung am Arbeitsmarkt. Wir konnten die Arbeitslosenquote halbieren und haben heute einen Höchststand von mehr als 29 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.“ Es gebe mit den anderen Behörden schon seit längerer Zeit eine gute Zusammenarbeit, „vor allem in Netzwerken wie Berufemarkt oder der Arbeitsgruppe Schule und Wirtschaft“.

Moderne Dienstleistungsstadt

Lob von der Agenturchefin hört der Rathauschef besonders gern: „Brandenburg an der Havel präsentiert sich als moderne Dienstleistungsstadt – da gehört so ein Angebot einfach dazu“, sagt Ramona Schröder.

„Gerade für junge Menschen bei ihrem Start ins Berufsleben wollen wir unsere Erfolgsgeschichte noch intensivieren. Deshalb werden wir als Stadt zusammen mit der Arbeitsagentur, mit dem Jobcenter und dem Staatlichen Schulamt unsere Kompetenzen unter einem Dach bündeln, damit Jugendliche kurze Wege und Ansprechpartner an einem Ort haben“, entgegnet Scheller.

Die Mitarbeiter müssen nicht neu rekrutiert werden, die Berufsberater wechseln einfach nur das Büro, sie ziehen ab dem 16. April in die neuen Räume, die dort hergerichtet sind, wo einmal die Terminals standen, an denen sich Arbeitssuchende selbst über freie Stellen informieren konnten. Der ganze Bereich sei umgebaut und renoviert worden – nichts erinnere dort an eine triste Behörden-Atmosphäre, versichert Jobcenterchef Glaser.

Von André Wirsing