Brandenburg/H

Der Verwaltungsspitze droht neuer Ärger wegen des Packhofes. Britta Kornmesser ( SPD), Martina Marx ( Bündnisgrüne) und René Kretzschmar (Linke) haben im Namen ihrer Fraktionen eine Beschwerde an die Kommunalaufsicht des Innenministeriums geschrieben, weil der Stadtverordnetenbeschluss „Wohnen in der Eichamtstraße“ durch die Verwaltungsleitung missachtet worden sei. Was ist passiert? Im Dezember haben die Volksvertreter beschlossen, die vier Baugrundstücke an der Eichamtstraße, Ecke Packhofstraße zum Verkauf auszuschreiben. Teil des Beschlusses war eine Tabelle mit Auswahlkriterien und Bewertungspunktzahlen. So sollte eine bessere Vergleichbarkeit der Angebote erreicht werden. 500 Punkte wären in den drei Kriterien „Städtebau/Architektur“, „Nutzungskonzept“ sowie „Klimaschutz/Nachhaltigkeit“ zu erreichen. Im Beschlusstext heißt es zudem: „Die Vergabe erfolgt nicht nach Höchstgebot, sondern an verschiedene Kriterien geknüpft, die nachfolgend benannt sind.“

Die Verwaltung hat aber eigenmächtig nach dem Beschluss das Kriterium „Kaufpreishöhe“ mit weiteren 200 Punkten eingefügt. Der Kaufpreis selbst fällt zwar nur mit 75 Punkten ins Gewicht, bewertet werden aber zudem Bonität, Referenzobjekte und Finanzierungsplan. Damit wären beispielsweise Baukollektive oder Anbieter von preiswertem Wohnraum benachteiligt, weil sie entweder keine Referenzen haben oder nicht Höchstpreise aufrufen können.

Martina Marx hatte zuerst eine Beschwerden an den SVV-Vorsitzenden Walter Paaschen ( CDU) geschrieben, er gab sie an Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) weiter. Dieser wandte sich ungefragt selbst an die Kommunalaufsicht und verteidigte sein Vorgehen. „Mit der Ergänzung durch das vierte Vergabekriterium wurde den gesetzlichen Haushaltsanforderungen Rechnung getragen... Die städtebaulichen Kriterien stehen nach wie vor im Vordergrund und bilden das ausschlaggebende Kriterium für die Vergabe“, schreibt Scheller an den Kommunalaufsichts-Referatsleiter Markus Grünewald.

Die Beschwerdeführer wollen nun vom Innenministerium wissen, ob die Stadtverwaltung gefasste Beschlüsse nachträglich „zurechtbiegen“ darf. Zudem machen sie auf einen möglichen weiteren Rechtsverstoß aufmerksam: Im förmlichen Sanierungsgebiet gelten besondere Regeln. Verkauft werden dürfen Grundstücke nur zum „sanierungsbedingten Endwert“. Dann dürfe man aber nicht Maximalpreise verlangen.

Von André Wirsing