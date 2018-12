Brandenburg/H

Eine 56 Jahre alte Frau aus Kirchmöser hat sich am Abend des 2. Weihnachtstages nicht hinters Licht führen lassen. Sie erkannte den Betrugsversuch schnell.

Ein Unbekannter hatte die Frau gegen 20.10 Uhr angerufen. Er behauptete, ein Polizeibeamter namens Norbert Reich zu sein. Danach wies er sie angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft hin und stellte schließlich Geldforderungen. Damit hatte er keinen Erfolg.

Obwohl sich der falsche Polizist noch einmal bei der Dame melden wollte, folgte keine Geldübergabe und der Fremde äußerte auch keine weiteren Forderungen mehr.

Der Anruf war der Frau aus Kirchmöser nicht geheuer, daher informierte sie die echte Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Wichtige Ratschläge der Polizei

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei die folgenden Ratschläge.

„Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Polizisten, Bankmitarbeiter, Verwandte oder Bekannte ausgeben und sich nicht selbst mit Namen oder mit Ihnen unbekannten Namen vorstellen. Geben Sie keine Einzelheiten zu familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich vom Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald der Anrufer Geld von Ihnen fordert. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Ruft jemand mit der im Display angezeigten Notrufnummer 110 an, können Sie sicher sein, hier ist ein Trickbetrüger am Werk. Auch hier gilt, keine Informationen über Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände herausgeben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, auch wenn kein Schaden entstanden ist. Informieren Sie sofort die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.“

Von Jürgen Lauterbach