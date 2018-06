Brandenburg/H

Daniel P. (33) aus Brandenburg/Havel hat sich eindeutig für den falschen Beruf entschieden. Vor dem Schöffengericht bekennt er sich dazu, Berufsbetrüger zu sein. Doch weil das bestraft wird, verbringt er sein Leben gerade im Gefängnis. An diesem Dienstag hat er weitere zweieinhalb Jahre Haft hinzu bekommen.

In den Jahren 2015 und 2016 führt Daniel P. ein anstrengendes Leben. Die Polizei ist mit Haftbefehlen hinter ihm her. Der Brandenburger weiß sich zu helfen, allerdings nicht auf legale Weise.

Er legt sich falsche Namen zu, die er auf passabel gefälschten tschechischen Personaldokumenten und Führerscheinen verewigt: Dennis Seidel und Marcel Schneider. Ehe er auch noch als André von Stein tätig wird, erwischt ihn die Polizei.

Der Dokumentenfälscher narrt Behörden und Unternehmen

Mit falschen Papieren ausgestattet narrt Daniel P. zuvor aber die Brandenburger Meldebehörde, das städtische Gewerbeamt, ein Autohaus, eine Mobilfunkgesellschaft, den ADAC und die Mittelbrandenburgische Sparkasse. Vor allem gelingt es dem Mann auf der Flucht, etwa ein Jahr lang unterzutauchen.

Die Staatsanwaltsschaft Potsdam wirft dem 33-Jährigen am Dienstag Urkundenfälschung und Betrug in mehreren Fällen vor. Der Angeklagte bestreitet so gut wie nichts. Er behauptet nur, er habe einige Raten wirklich bezahlt für den fast 22 000 Euro teuren Audi A 6, für den ihm ein Autohaus aufgrund der vorgelegten Papiere samt gefälschter Lohnbescheinigung einen Kreditvertrag organisiert hat.

Marcel Schneiders Flirt bei Kaufland

Das unter falschen Namen eröffnete Sparkassenkonto benötigt Daniel P. , um seine Raten zu überweisen, den Audi, um schnell wegzukommen, das neue O2-Handy, damit die Polizei ihn nicht orten kann und die ADAC-Mitgliedskarte, um mit der „niedlichen jungen Frau“ zu flirten, die im Kaufland gerade um neue Mitglieder wirbt.

„Eigentlich brauchte ich die Karte nicht“, gesteht der große gut aussehende Mann, der die Frage der Richterin bejaht, ob er Berufsbetrüger sei. Vielfach ist der Mann mit den Parallel-Identitäten schon vorbestraft.

Die Zielfahndung der Polizei ist am 22. Juli 2016 erfolgreich. In der Zulassungsstelle wird Daniel P. festgenommen. Dort will er sich gerade neue Kennzeichen für den Audi besorgen, die ihm auf der Autobahn abgefallen sind. Seit der Festnahme sitzt er im Gefängnis. Die Haftzeit endet Anfang Juli 2020. Bisher. Das Schöffengericht Brandenburg bestraft ihn nun zu weiteren zwei Jahren und sechs Monaten Haft. Er nimmt das Urteil sofort an.

Von Jürgen Lauterbach