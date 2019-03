Brandenburg/H

Eine 19 Jahre junge betrunkene Fahranfängerin verursachte in der Nacht zu Samstag in Brandenburg/Havel einen schweren Unfall. Laut Polizei war sie gegen 0.45 Uhr auf der Wilhelmsdorfer Landstraße in Richtung Wilhelmsdorf unterwegs.

Als sie die Gleise am Bahnübergang „ Planebrücke“ passiert, verliert die junge Frau die Kontrolle über ihr auto. Ihr Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt dort frontal gegen die Ampel und dem Andreaskreuz des Bahnüberganges. Dabei wird der massive Eisenpfahl samt Fundament aus dem Erdreich gerissen.

Die Wucht der Kollision lässt den Wagen abprallen, sodass er im angrenzenden Schotterbett der Bahnschienen zum Stehen kommt. Die Fahrerin, die allein im Auto war, wurde vom Rettungsdienst verletzt ins Klinikum gebracht.

1,6 Promille

Als Unfallursache wurde Alkoholeinfluss ermittelt. Die Fahrerin erreichte an Ort und Stelle einen Wert von 1,60 Promille.

Der geschätzte Gesamtsachschaden beträgt nach Polizeiangaben ungefähr 15.000 Euro. Die junge Frau musste sich der Blutprobe stellen und sofort ihren Führerschein abgeben. Ihr Ford wurde abgeschleppt.

Der Bahnverkehr war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reparaturarbeiten beeinträchtigt. Die weiteren Ermittlungen führt die hiesige Kriminalpolizei.

Von MAZ