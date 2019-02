Brandenburg/H

Aufmerksame Zeugen teilten der Polizei Donnerstagnacht mit, dass sie gerade einen Mann beobachtet hätten, der in ein Geschäft in der Kanalstraße einbrechen wollte. Die Nachbarn hatten gesehen, wie er ein Werkzeug hervorholte, um die Tür zu öffnen.

Die Zeugen lieferten der Polizei zwar eine gute Täterbeschreibung. Doch aufzufinden war er zunächst nicht.

Wenig später riefen die Nachbarn aber erneut an, weil sie den mutmaßlichen Einbrecher am Haupteingang des Gebäudes entdeckt hatten. Nun griffen die Beamten sofort zu und hatten den mit Handschuhen und Werkzeug ausgestatteten Verdächtigen am Schlafittchen.

Die Polizisten machten den 39 Jahre alten Brandenburger dingfest und ließen ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnehmen. Nun muss er sich den weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen stellen.

Nach der Vernehmung wurde der Beschuldigte entlassen.

Von MAZ