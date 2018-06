Klein Kreutz

Ein 39-jähriger Polizeibeamter (außer Dienst) war am späten Samstagabend mit seinem eigenen Auto in Klein Kreutz unterwegs. Ihm kam ein 42-Jähriger mit seinem Dacia entgegen. Unvermittelt bog der Dacia-Fahrer nach links auf ein Grundstück in der Klein Kreutzer Dorfstraße ab. Wäre der Polizist nicht beherzt in die Eisen gestiegen, hätte es gekracht.

Der Polizist hielt an und ging auf den rücksichtslosen Dacia-Fahrer zu. Um den Dacia-Fahrer auf sein verkehrswidriges Verhalten hinweisen, wies er sich mit seinem Dienstausweis als Polizist aus und wollte den Mann zur Rede stellen, teilte die Polizei am Montag mit.

Daraufhin reagierte dieser sofort sehr aggressiv und schlug auf den Polizeibeamten ein. Der Beamte wurde dabei am Kinn getroffen und leicht verletzt.

Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, zog sich der Polizeibeamte zurück und rief seine Kollegen in der Polizeiinspektion Brandenburg zur Unterstützung an.

Als diese in Klein Kreutz eintrafen, rochen sie starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes und ließen ihn pusten. Diese Probe ergab einen Wert von 1,89 Promille. Also ordneten die Beamten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Dacia-Fahrers. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu einer Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZ