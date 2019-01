Brandenburg/H

Den Wohnort Brandenburg an der Havel kann man sich noch gut leisten. Zu diesem Ergebnis kommt das Immobilienportal Immowelt.de in seiner jüngsten Studie zu Miet- und Kaufpreisen in deutschen Mittelstädten.

Demnach wurden in den ersten drei Quartalen von 2018 beim Eigentumserwerb durchschnittlich 1410 Euro je Quadratmeter Wohnfläche bezahlt. Die durchschnittliche Netto-Kaltmiete bei Neuvermietungen liegt bei glatten sechs Euro je Quadratmeter. Für die Immobilienprofis ist ein wichtiger Wert der so genannte Mietpreismultiplikator. Der liegt in der Havelstadt bei 19,6 Jahren im Durchschnitt. Er sagt aus, wie viele Jahresmieten man für eine Immobilie investieren muss. Dabei gilt: Je höher der Multiplikator, desto teurer die Immobilie.

Wie kommen die Spezialisten auf diese Werte? Datenbasis für die Berechnung der Miet- und Kaufpreise in den 111 deutschen Mittelstädten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern waren 147.200 auf immowelt.de inserierte Angebote. Dabei wurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise. Die Preise geben den Median der in den ersten drei Quartalen 2018 angebotenen Wohnungen und Häuser wieder. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Bei den Mietpreisen handelt es sich um Nettokaltmieten bei Neuvermietung.

Das dürfte eine ausreichende Datenbasis sein. „In Konstanz sind sowohl die Mieten (12,10 Euro pro Quadratmeter) als auch die Kaufpreise (4.550 Euro) unter allen deutschen Mittelstädten am höchsten. Wohnen ist besonders in süddeutschen Universitätsstandorten wie Rosenheim, Landshut oder Tübingen teuer“, sagt Immowelt-Sprecherin Barbara Schmid.

Auch am unteren Ende des Rankings zeige sich ein einheitliches Bild. Hier befinden sich viele Kommunen aus dem Osten. Die mit Abstand günstigste aller untersuchten Städte ist Plauen. 490 Euro kostet der Quadratmeter für Wohneigentum, bei Mietobjekten sind es 4,50 Euro. Käufer zahlen für eine Eigentumswohnung oder ein Haus dort somit nicht einmal das Zehnfache der Jahresmiete. Auch weitere ostdeutsche Städte wie Görlitz, Gera, Zwickau oder Dessau-Roßlau zählen zu den günstigsten untersuchten Standorten. Die Kaufpreise liegen hier bei maximal 830 Euro pro Quadratmeter, die Mieten bei 5,60 Euro. Eine der wenigen höherpreisigen Ausnahmen sei beispielsweise Greifswald. Die Universitätsstadt an der Ostsee ist in Sachen Wohnen die teuerste ostdeutsche Mittelstadt und liegt deutschlandweit preislich im oberen Mittelfeld. Wohneigentum kostet pro Quadratmeter 2020 Euro, Miete 8,40 Euro.

Wie gesagt, das sind alles Durchschnittswerte. Auch in Brandenburg an der Havel gibt es Wohneigentum für mehr als 3000 Euro Quadratmeterpreis, doch gilt diese Grenze beispielsweise als „Schallmauer“.

Ähnliches gilt für Mietpreise von mehr als zehn Euro je Quadratmeter, die in Ausnahmefällen vor allem bei Neubauten derzeit auch schon aufgerufen werden.

Von André Wirsing