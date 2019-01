Brandenburg/H

Größere Katastrophen und ganz schwere Verletzungen blieben diesmal zum Glück aus, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren dennoch in der Silvesternacht im Dauereinsatz.

417 Anrufe in 24 Stunden – Katastrophen bleiben aus

In den 24 Stunden vom Silvester- zum Neujahrsmorgen – jeweils 7 Uhr – gingen in der Regionalleitstelle Brandenburg 417 Anrufe ein, dabei wurden unter anderem 58 Feuerwehreinsätze sowie 215 Fahrten von Rettungsdienst und Krankentransport ausgelöst, sagt Feuerwehr-Schichtleiter Daniel Wolf. Die Leitstelle ist zuständig für Brandenburg an der Havel sowie die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming.

In der Stadt selbst gab es in zwei Fällen Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen. Zudem wurden ein kleiner Gebäudebrand in Göttin gelöscht sowie sechs Kleinbrände, beispielsweise in Müllcontainern. In einem Fall mussten Feuerwehrleute eine Wohnungstür öffnen, damit der Rettungsdienst hineinkam. „Es hätte definitiv schlimmer kommen können“, resümiert Wolf. Im vorigen Jahr mussten die Brandenburger Feuerwehren zu 24 Einsätzen ausrücken.

Körperverletzungen und Branddelikte

Die turbulenteste Nacht des Jahres hat die Polizei registriert. „Es waren deutlich mehr Einsätze als an ,normalen Partywochenenden’“, sagt Dienstgruppenleiter Guido Plank. „Zum Glück gab es keine lebensgefährlichen Verletzungen.“ Allerdings nahmen die Beamten zahlreiche Anzeigen wegen Körperverletzungen auf, beispielsweise nach Streitigkeiten über die Böllerei. Registriert und verfolgt werden Verstöße gegen das Pyrotechnikgesetz und ein Branddelikt an einer Mülltonne. Zahlreiche Anzeigen habe es auch wegen Ruhestörung gegeben.

Von André Wirsing