Brandenburg/H

Dieses Essen war nicht bestellt: Weil er sich wohl genervt fühlte, hat ein Anwohner in Brandenburg Nord am Mittwochvormittag einen Geschwindigkeitskontrolleur der Stadtverwaltung attackiert. Er übergoss das Auto des Mannes mit einer Art Spaghetti-Sauce. Zuvor beschimpfte und beleidigte er ihn. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Demnach stand der Ordnungsamtsmitarbeiter mit seinem Flitzer-Blitzer-Auto um kurz vor 11 Uhr in der Brielower Straße. Das erboste offenbar den Mieter einer benachbarten Parterrewohnung so sehr, dass er den Verwaltungsmitarbeiter beschimpfte und beleidigte und ihm schließlich auch einen Stinkefinger zeigte.

Weil der Herr vom Ordnungsamt wohl dennoch ganz gelassen blieb, nahm der Mann aus dem Parterre einen Eimer voller Sauce und goss diesen über den Flitzer-Blitzer-Wagen aus. Laut Polizeisprecher handelte es sich dabei um eine „schlecht riechende Flüssigkeit“, die nach ihrer Konsistenz und ihrem Aussehen beurteilt vermutlich Spaghetti-Sauce war.

Die Polizei ermittelte den 35 Jahre alten Tatverdächtigen. Dieser bekam eine Anzeige. Nun hat die Kripo in Brandenburg an der Havel den Fall übernommen.

Die Summe des entstandenen Sachschadens war am Donnerstag noch unklar. Vermutlich wird es der Preis einer Autowäsche sein.

Von hms