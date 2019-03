Brandenburg/H

Mit einer Ausstellung des Heimatvereins in Ziesar zum VEB Brandenburger Kinderbekleidung, kurz Braki, fing es an. Zeitzeugen fanden sich, alte Bilder wurden gesichtet, Nähmaschinen, Stoffe, Schnittmuster für die Schau zusammengetragen. Die Publikumsresonanz war enorm.

In einer MAZ-Aktion wurde mit Klaus Mettig der Braki-Junge gesucht und gefunden, der in den Fünfziger Jahren im Katalog des Kinderbekleidungswerks die neuste Mode vorführte. Dessen Vater Lothar Gabriel war Fotograf und hat seinen Sohn ganz pragmatisch gleich als Kindermodel eingespannt.

Den nächsten Schritt in der Aufarbeitung der Braki-Geschichte hat Marius Krohn, der Leiter des Brandenburger Industriemuseums, gemacht. Im vergangenen Jahr lief dort eine Ausstellung zum Brandenburger Hauptwerk von Braki, die ebenfalls viele Besucher anzog.

Büchse der Pandora geöffnet

Das Thema beschäftigt Krohn weiter. „Ich habe unvorsichtigerweise diese Büchse der Pandora geöffnet“, sagte der Museumsleiter jetzt bei einem Vortrag im Gotischen Haus, der vom Historischen Verein der Stadt Brandenburg an der Havel organisiert wurde.

Der Experte für die Industriegeschichte der Stadt ist in die Archive gestiegen und ist vom Eindruck der Aktenberge, die sich zu allen möglichen Aspekten des Braki-Betriebs finden lassen, immer noch etwas überwältigt.

„Es gibt so viele Ansatzpunkte zur Recherche, so viele Geschichten zu erzählen“, sagte Krohn. Für seinen Vortrag vor etwa 20 interessierten Zuhörern im Gotischen Haus, versuchte er noch einmal eine komprimierte Zusammenfassung der Braki-Geschichte.

Von Uniformen zur Kinderkleidung

„Es fängt schon damit, dass es eigentlich keine klassische Firmengründung gibt.“ Bis 1945 produzierten die meisten Betriebe aus der Bekleidungsbranche für das Militär. Als nach dem Kriegsende die Fertigung wieder einsetzte, konnten die Firmen in den westlichen Zonen langsam beginnen, nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu handeln. Im Osten war das Modell der Sowjetunion Vorbild, natürlich auch in der Stadt Brandenburg an der Havel.

Viele Firmen wurden enteignet oder die Besitzer setzten sich in den Westen ab. Die vorher privat geführten Betriebe wurden zu immer größeren Einheiten mit zentraler Lenkung zusammengefasst.

Ein Vorläufer von Braki produzierte direkt nach dem Krieg weiterhin Militäreffekten, jetzt allerdings für die Sowjetarmee. Im Juli 1948 kam die offizielle Umwandlung in einen volkseigenen Betrieb (VEB).

Fünf Jahre später begann die Produktion von normaler Bekleidung, schließlich die Spezialisierung auf Kinderkleidung und am 1. Mai 1956 erfolgte die Gründung von Braki.

Die Kunst der Improvisation

Ein Neustart war es also nicht, die Belegschaft war bereits „ein gefestigtes Kollektiv“ und absolute Experten in der Herstellung von Kleidungsstücken aller Art. Außenstellen kamen dazu, wie die in Ziesar und Lehnin.

Die Belegschaft wuchs stetig. Trotzdem waren es fast zu keiner Zeit genug Arbeiterinnen. „Abhilfe versuchte man immer wieder zu schaffen, mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen“, sagte Krohn. So wurden etwa einige Frauen, die sich im DDR-Jargon der „Arbeitsbummelei“ schuldig gemacht hatten, quasi für Braki zwangsverpflichtet.

„Beim größten Teil der Belegschaft war die Arbeitsmotivation sehr hoch“, sagte Krohn. Obwohl sich die Frauen, die in den verschiedenen Abteilungen im Schichtsystem arbeiteten, immer wieder mit Problemen bei der geforderten Planerfüllung auseinander setzen mussten.

„In den Akten ist nachzulesen, dass das oft nicht an den eigenen Betriebsabläufen lag, sondern an Fehlern in der Lieferkette. Mal kam gab es keine Reißverschlüsse, mal fehlte der richtige Stoff und dann musste kreativ improvisiert werden“, berichtete Krohn.

Ein Ende auf Raten

Ende der 1980er-Jahre, der Betrieb war schon 1970 in die Produktionsstätte in der heutigen Kirchhofstraße umgezogen, arbeiteten etwa 1300 Beschäftigte bei Braki. „Der ganz große Teil davon waren immer Frauen, und um endlich die fehlenden Arbeitskräfte auszugleichen, wurden 1987 gleich 300 vietnamesische Vertragsarbeiterinnen für fünf Jahre nach Brandenburg geholt“, erzählte Krohn.

Dass 1989 mit der politischen Wende alles anders kommen sollte, konnte damals noch keiner ahnen. Zuerst mussten die vietnamesischen Arbeiterinnen wieder gehen. Nach und nach war dann auch für die meisten anderen Schluss.

„Im Jahr 2015 wurde die letzte Firma, die auf Umwegen noch zu einem Nachfolgebetrieb von Braki gerechnet werden konnte, endgültig aus dem Handelsregister gestrichen“, sagte Krohn.

