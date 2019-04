Brandenburg/Havel

Zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren, haben am Sonntagnachmittag unterhalb der Quenzbrücke geangelt, als sich ein Unbekannter näherte und wenig später unsittlich wurde.

Der Mann sprach die Kinder an und wollte von ihnen persönliche Informationen erhalten, berichtet Polizeisprecher Daniel Keip. Dabei fasste sich der Mann in seine Hose.

Weil er einen der Jungen gegen seinen Willen berührte und dies auch bei dem anderen Jungen versuchte, rannten beide davon. Sie alarmierten unverzüglich die Polizei.

Gute Personenbeschreibung

Eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen war das Ergebnis der ersten Befragung der Jungen, welche die Polizei kindgerecht gestaltete. Sie ermittelte binnen kurzer Zeit einen 61 Jahre alten Deutschen, auf den die Täterbeschreibung passte.

Polizeibeamte trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an. In seiner Wohnung stellten die Beamten Kleidungsstücke fest, die der Täter getragen haben soll.

Der alkoholisierte Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen und nach der Ausnüchterung zu den Anschuldigungen befragt.

Verdächtiger ist wieder frei

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige, der einen festen Wohnsitz hat, nach der Vernehmung entlassen. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Nach MAZ-Informationen ist der 61-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen Missbrauchsdelikten aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen äußert sich die Polizei allerdings nicht zu diesem Thema.

