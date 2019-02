Brandenburg/H

Deborah Feldmans Lebensgeschichte ist zu einem Bestseller geworden. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in einer ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft im New Yorker Stadtteil Williamsburg. Abgeschirmt von den Einflüssen der modernen Welt und mit strengen Regeln für jeden Winkel des Alltags, lebt diese Gemeinschaft wie eine Sekte, in die sich die Mitglieder einzuordnen haben.

Richtig gepasst hat Deborah Feldman in dieses Leben nie. Auch nicht in ihre Familie. „An eine Flucht in die Außenwelt habe ich aber damals bewusst nie gedacht“, sagte Feldman. „Diese Gedanken kamen erst, als ich selbst für meinen eigenen Sohn verantwortlich war.“ Der stammt aus einer arrangierten Ehe, die sie mit 17 Jahren eingegangen ist.

Faszination für außergewöhnliches Leben

Den Weg aus ihrem starren, vorgezeichneten Leben in die ungewohnte Freiheit, hat die jetzt 32-jährige Autorin in ihrem Buch „Unorthodox“ aufgezeichnet. Inzwischen lebt sie mit ihrem 12-jährigen Sohn seit einigen Jahren in Berlin und hat ein zweites Buch mit dem Titel „Überbitten“ nachgelegt, in dem sie ihre Geschichte weitererzählt.

Wie groß die Faszination für diese außergewöhnliche Lebensbeschreibung ist, ließ sich an den Publikumszahlen im Sommerrefektorium des Brandenburger Doms ablesen. Über 70 Zuhörer war bei der vom Förderverein des Doms organisierten Veranstaltung dabei, die mehr als eine Lesung war. „Ich bin immer daran interessiert, Fragen aus dem Publikum zu hören“, sagte Feldman gleich zu Beginn und musste nicht lange um Resonanz bitten.

Gegenwart wie im Mittelalter

„Ich war entsetzt, als ich erst beim Lesen ihres ersten Buches gemerkt habe, das die Geschichte in der Gegenwart spielt und nicht im Mittelalter“, hieß es gleich in der ersten Wortmeldung. Warum die ultraorthodoxe Glaubensgemeinschaft der Chassidim in ihrer immer noch gelebten Ausprägung überhaupt existiert, hat eine lange Geschichte. „Der Beginn ist eigentlich ein schöner“, sagte Feldman.

Ab dem 17. Jahrhundert verbreitet sich der Chassidismus vor allem in der großen, aber verarmten Bevölkerungsschicht der osteuropäischen Juden sehr schnell. „Der Ausgangspunkt ist ein bisschen vergleichbar mit dem Protestantismus im Christentum, denn den Menschen wurde gesagt, dass sie eine unmittelbare Verbindung zu Gott haben können, in der Texte und Vermittler nicht wichtig sind“, erklärte Feldman. Die persönliche und gemeinschaftliche spirituelle Erfahrung dagegen um so mehr.

Rückzug aus der modernen Welt

„Dann kam allerdings die Zeit der Aufklärung mit neuen Ideen und dort hat sich der Chassidismus zum ersten mal gewandelt und sich gegen die Außenwelt abgeschottet.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich Holocaust-Überlebende in den Vereinigten Staaten zusammengefunden und sind unter den Vorzeichen der empfundenen Schuld, noch am Leben zu sein, wo so viele andere Juden ermordet wurden, noch enger zusammengerückt.

„Je weiter sich die Welt um sie herum entwickelt, erst mit dem Fernsehen und jetzt mit dem Internet und Smartphones, desto mehr zieht sich der Chassidismus zurück“, sagte Feldman. Die Bewegung wächst trotzdem relativ rasant. „Eine Generation umfasst maximal 20 Jahre, großes Lebensziel ist, möglichst viele Kinder zu bekommen und Familien mit 10 bis zu 20 Kindern sind normal“, sagte Feldman.

Jiddisch als Muttersprache

Sie selbst konnte sich aus diesem einzig erlaubten Frauenbild der guten Ehefrau und Mutter befreien. Warum ihr Weg, mit dem Blick auf die deutsche Geschichte, ausgerechnet nach Berlin führte, beantwortete Deborah Feldman mit der sprachlichen Heimat und familiären Verbindungen. „Obwohl ich in New York geboren bin, ist nicht Englisch, sondern Jiddisch meine Muttersprache.“ Relativ schnell habe sie sich im Hochdeutschen zurechtgefunden und inzwischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. „Das habe ich meinem Urgroßvater zu verdanken, der aus einer wilden zwischen einer Jüdin aus einem galizischen Schtetl und einem deutschen Katholiken stammt.“

Von Christine Lummert