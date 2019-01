Brandenburg/H

Paolo Coelho ist zwar der bekannteste brasilianische Autor, aber Gabriele Althoff ließ ihn einfach links liegen. „Zum einen mag ich keine esoterische Literatur und zum anderen erfährt man aus seinen Texten fast gar nicht über Brasilien.“ Aber genau darum drehte sich der ganze Abend im Bürgerhaus Altstadt.

Unter der Überschrift „Mit Literatur um die Welt“ läuft dort eine kleine Veranstaltungsreihe für interessierte Bücherfreunde, die ihren Horizont über die deutschsprachige Autorenwelt hinaus erweitern möchten. „In die USA und nach Kuba sind wir bereits gereist, ein Ausflug in die englischsprachige Literatur Afrikas, mit einem Fokus auf Kenia und Südafrika steht noch aus“, sagte Gabriele Althoff, die auch Ideengeberin für die weltumspannende Literaturreise ist.

Fünf Jahre in Brasilien gelebt

Aktuell ging es also mit einem Caipirinha in der Hand für ein gutes Dutzend Zuhörer nach Brasilien. „Ich habe selbst fünf Jahre in dem Land gelebt, mitten in Rio de Janeiro und die Romane der einheimischen Schriftsteller fungierten als ein Wegweiser zum besseren Verständnis des Landes und der Menschen“, sagte Gabriele Althoff, die fünf Jahre für den Deutschen Akademischen Austauschdienst ( DAAD) vor Ort war.

Eingesteckt hat die Wissenschaftlerin mit ihrer Liebe für das südamerikanische Land auch ihren Neffen Lukas Althoff, der den Abend im Bürgerhaus mit einem Querschnitt durch die typisch brasilianische Musik aus Samba und Bossa Nova begleitete.

Rio als Beginn einer literarischen Rundreise

Anfang und Endpunkt der literarischen Rundreise war die Stadt am Zuckerhut. Brasilien ist aber viel mehr als die Touristen-Klischees vom Strandleben im Stadtteil Copacabana und der Christus-Statue auf dem Corcovado.

Mit der Unabhängigkeit von Portugal im Jahr 1822 entwickelte sich in Brasilien ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eine eigenständige Literatur, die das eigene Land allen Facetten abzubilden versuchte. „Wichtiger Vertreter der literarischen Strömung der Romantik war etwa José de Alencar, der in seinem Buch Iracema die indigene Bevölkerung in den Fokus rückte und das als identitätsstiftender Text für das brasilianische Volk gilt“, sagte Althoff.

Die Schriftsteller Machado de Assis und Lima Barreto zählen dagegen zur Epoche des Realismus und zeichnen in ihren Romanen einen genaueren Blick der tatsächlichen Verhältnisse im Land. Der Unterschied zwischen der armen Bevölkerungsmehrheit, deren Vorfahren oftmals als Sklaven ins Land geholt wurden und der reichen Oberschicht spiegelt sich noch heute oft in den literarischen Texten brasilianischer Autoren.

Gewalt, Drogen und Elend in den Favelas

Moderner Ausdruck dieses Konfliktfeldes ist zum Beispiel das Buch Paulo Lins Buch „Die Stadt Gottes“, das Vorlage für den weltweiten Filmerfolg „City of God“ aus dem Jahr 2002 war. Exemplarisch wird dort das von Gewalt, Drogen und Kriminalität geprägte Leben in einer Favela dargestellt, das sich mit eindrucksvollen Bildern beim Zuschauer festsetzt.

Aus den Texten des bekannten Autors Jorge Amados können Leser zudem nachvollziehen, warum der Weg in die Favelas der Großstädte für viele Bewohner der armen Regionen Brasiliens als Chance zu einem besseren Leben begriffen wurde.

Lokalkolorit ist aber auch in den Büchern von Luiz Alfredo Garcia Rosa erfahrbar. „Als großer Krimi-Fan konnte ich diesen Schriftsteller in meinem Vortrag nicht auslassen“, bekannte Gabriele Althoff.

Von Christine Lummert