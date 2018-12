Brandenburg/H

Was für ein Jahr! Gleich zu Beginn wurde in Brandenburg an der Havel erst einmal gestreikt. Die Beschäftigten des ZF Getriebewerks und des Heidelberger Druckmaschinenherstellers legten die Arbeit nieder.

Und es ging turbulent weiter: Nachdem ein Rinderzüchter vor dem Wolf kapitulierte und seine Zucht aufgab und endlich begonnen wurde die B 102 bei Schmerzke auszubauen, bekam Brandenburg am 25. Februar einen neuen Bürgermeister.

Zur Galerie In Brandenburg war viel los: Von der Wahl des neuen Oberbürgermeisters bis zu Streiks und tragischen Unfällen. In dieser Galerie finden Sie alles Wichtige. Aus der Stadt und aus dem Umland.

Scheller neuer Oberbürgermeister

Steffen Scheller ( CDU) setzte sich in einem kurzen, engagierten und fairen Wettbewerb gegen den parteilosen Rechtsanwalt Jan van Lessen durch. Scheller erhielt 66,6 Prozent der Stimmen und wurde am 24. März in sein neues Amt eingeführt.

Es war das erste Highlight des Jahres. Und es folgten noch viele mehr. Sehen Sie selbst, im großen Jahresrückblick in Bildern.

Von MAZ