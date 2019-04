Brandenburg/H

Zum Start in die Osterferien gab es auf der Autobahn 2 in Höhe der Anschlussstelle Brandenburg einen schlimmen Unfall. In Fahrtrichtung Magdeburg krachten zwei Autos bei einem Auffahrunfall ineinander. Gegen 5 Uhr waren die Brandenburger Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Schmerzke alarmiert worden.

Auto liegt auf der Seite

Bei dem Unfall kam ein Pkw auf der Fahrerseite zu liegen. Ein anderes Auto fuhr dagegen. Nach ersten Angaben ging der Zusammenstoß wie durch ein Wunder glimpflich ab. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen geborgen. Derzeit sind für die Bergungsarbeiten zwei Spuren gesperrt. Noch rollt aber der Verkehr relativ flüssig an der Unfallstelle vorbei.

Von Frank Bürstenbinder