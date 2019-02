Klein Kreutz

Das ganze Gelände ist ein Spielplatz, ein Abenteuerspielplatz für große Jungs und Mädchen – überall Holz, Maschinen, Spielgeräte. Gleich hinter dem Ortsausgang von Klein Kreutz, in einer Kiesgrube versteckt, liegen wie Bauklötze hingeworfene Hallen, Container, Schleppdächer und Lager. Hier hat die Firma „Spiel-Bau“ ihr Domizil. Man ahnt von außen nicht, welch ein unternehmerisches Kleinod sich dort versteckt.

Zur Galerie Man kennt den Namen „Spiel-Bau“ in Brandenburg. Doch welch ein kreatives, weltweit aktives Unternehmen sich dort in der Kurve hinter Klein Kreutz versteckt, wissen wenige Außenstehende. In der Branche ist das anders. Die MAZ hat hinter die Kulissen geschaut.

„Es macht mir jeden Morgen Spaß, durch alle Abteilungen und Hallen zu laufen und die Kollegen zu begrüßen und zu sehen, wie alles wächst. Das ist immer wie ein Abenteuer“, sagt der Geschäftsführer Jörn Schaefer aus der Havelstadt Brandenburg.

Seit 1993 ist die Firma am Start

„Ich bin ja Flüchtling“, erzählt er. Flüchtling? Ja, kurz vor der Wende ist er in den Westen gegangen. In Süddeutschland fand der studierte Maschinenbauer Arbeit bei einem Hersteller von Spielplätzen und Spielgeräten. Dann kam der November 1989 und Jörn Schaefer zog es zurück nach Brandenburg.

Und dort lernte er Christian Schilling kennen. Beim Bier. Nach dem dritten Bier waren sich beide einig: „Wir müssen zusammen etwas machen. Das lag doch auf der Hand, Spielplätze gab es hier nicht. Und ich hatte erste Erfahrungen gesammelt damit, wie man sowas baut.“

1991 wurde damit begonnen, Spielgeräte und Spielplätze zu entwickeln und zu bauen. Seit 1993 arbeitet „Spiel-Bau“ in Klein Kreutz. Es ist längst ein großer Mittelständler, der dort, von der Kurve versteckt, seinen Sitz hat. 87 Männer und Frauen arbeiten dort.

Begonnen wurde mit kleinen Containern

Alles begann mit ein paar kleinen Containern. Sie waren der Nukleus für das Unternehmen, das heute weltweit seine Produkte verkauft. Halle für Halle wurde rund um diesen Zellkern herum gebaut. Eine Werkstatt schloss sich an die andere an. Irgendwann reicht das nicht mehr. Zum Bürotrakt kam eine Werkhalle, dann noch eine und jetzt sind die Pläne für die dritte Halle fertig.

Stahl, Holz, hochwertige Kunststoffe und Netze sind die Stoffe, aus denen Kinderträume werden. Das Lager ist gefüllt mit riesigen Holzstapeln aus Robinien aus Ungarn. Das Holz besitzt hervorragende technische Eigenschaften, eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit und ein dekoratives Aussehen.

Sicherheit wird hier groß geschrieben

In einer riesigen Halle sind fast ein Dutzend Männer dabei, Türme aufzubauen, diese mit Brücken aus Netzen zu verbinden und Rutschen zu montieren. „Jedes Spielgerät wird aufgebaut und kontrolliert. Sicherheit ist alles“, sagt Schaefer.

Die Kordel der Jacke darf ebenso nirgendwo stecken bleiben können, wie ein Kinderfinger und die Netze dürfen nicht so groß Löcher haben, dass ein Kinderkopf hindurch passt. Ein dickes Buch voller Sicherheitshinweise und Vorschriften ist die Bibel aller Spielplatzbauer, erzählt Schaefer. Jeder seiner Mitarbeiter weiß, wie wichtig die Sicherheit der Kinder ist, der TÜV ist Stammgast im Werk.

Spielhütten, Schaukeln, Wippen – alles was das Kinderherz begehrt

Nach dem Aufbau wird der Spielplatz wieder demontiert, verpackt und dann verschickt. Um den Transport, den Zoll, die ungezählten Formalitäten, die jedes Land anders abwickelt, kümmern sich bei Spiel-Bau ebenso Mitarbeiter wie um das Design und die Entwicklung der Spielgeräte. Das Brot-und-Butter-Geschäft sind kleine Spielhütten, Wippen, Schaukeln und Rutschen.

Doch mehr und mehr hat sich die Spielplatz-Manufaktur einen guten Ruf bei Architekten und Landschaftsplanern erworben, die dann maßgeschneiderte Spielplätze in Brandenburg bestellen. Diese Pläne werden dann vor Ort auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, von Statikern gerechnet und überdimensioniert gebaut. „Inzwischen machen wir alles selbst“, sagt Jörn Schaefer nicht ohne Stolz.

Nicht nur die Holz- und die Metallbearbeitung, sondern auch die Netze fertigt das Unternehmen. Jedes ist ein Unikat und fast unkaputtbar. Für den langjährigen Einsatz im Freien sind die Kletternetze aus Herkulestauwerk. Das besteht aus gedrehten Stahllitzen, die mit Polyestergarn ummantelt und zu einem hoch belastbaren Seil gedreht werden: 20.000 Meter Tau pro Jahr werden verbaut.

Inzwischen wird auch Edelstahl verbaut

Waren die Spielgeräte früher zu fast 100 Prozent aus Holz, wird heute bei 90 Prozent der Aufträge auch Edelstahlrohr verbaut: 15.000 Meter Edelstahlrohr jährlich. Als Standpfosten für die Türme auf den Spielplätzen, als Begrenzungen oder als Führungen für die Rutschen aus Edelstahl.

Mit modernster CNC-Technik werden heute aus verschiedensten Materialen zudem millimetergenaue Einzel- und Verbindungsteile gefertigt, es wird gelasert, gestrahlt und gefräst und im Modellbau kommen 3-D-Drucker zum Einsatz.

Ein junges, internationales Team

Es ist ein vergleichsweise junges, internationales Team, dass in der Spielplatzentwicklung an den Computern sitzt, neue Produkte erfindet oder prüft. In den Werkstätten und Montagehallen arbeiten viele Männer, die schon lange zum Team gehören, freut sich Jörn Schaefer. Da seien „echte Künstler und großartige Handwerker“ dabei.

87 Mitarbeiter sind es jetzt und 100 sollen es bald werden. „Arbeit gibt es genug“, sagt der Chef. Insbesondere in den alten Bundesländern sei man jetzt vermehrt tätig, weil dort ein großer Nachholbedarf besteht und die Kommunen jetzt Geld hätten. Weltweit verkauft das Klein Kreutzer Unternehmen.

Volle Auftragsbücher

Das hat zur Folge, dass man das ganze Jahr über volle Auftragsbücher hat und keine Winterpause droht. Zwischen 6000 und 10.000 Euro kosten ein normales Spielgerät, für große Spielplätze wie jüngst in Australien, werden schon mal 250.000 Euro fällig. In Singapur, in Peking, an vielen Orten in den USA oder der Schweiz stehen inzwischen um Teil spektakuläre Spielgeräte aus der Havelstadt.

Besondern begehrt sind sie auch in Skandinavien. „Die Nordländer haben Stil“, meint Schaefer. Dort seien die Spielgeräte nie bunt sondern immer aus gebürsteten Edelstahl, braunem Holz und schwarzen Netzen: „Sieht gut aus!“

Zehn-Millionen-Marke beim Umsatz soll fallen

Das kleine Hexenhaus, das sich auch im Spiel-Bau-Logo findet, ist noch immer das meistverkaufte Produkt. Gut 3000 Euro kosten das Häuschen und die Nachfrage ist ungebrochen. Wohin die Reise geht mit dem Unternehmen? Jörn Schaefer: „Ich möchte die Zehn-Millionen-Euro-Umsatz-Grenze noch knacken!“

Zwei Millionen Umsatz fehlen dafür noch. Doch er sei optimistisch. Denn auch wenn es viele Unternehmen im Spielplatz- und -Gerätebau gibt – „ist die Tatsache, das wir als Manufaktur alles selber machen und auf jeden Wunsch der Planer reagieren können, eine Qualität, die viele Auftraggeber suchen und die viele Mitbewerber nicht haben.“

Überdies wolle er selbst „nie mehr etwas anderes machen, als Spielplätze zu bauen. Die Arbeit ist kreativ und man begeistere Kinder: „Und immer wenn wir fertig sind, sind alle Seiten froh und gut gelaunt!“

Von Benno Rougk