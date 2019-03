Brandenburg/H

Polizisten mussten am Samstagabend in eine Gaststätte in der Hauptstraße einrücken. Ein betrunkener 26-jähriger Brandenburger krakelte laut umher und beleidigte andere Gäste. Zudem gab es Streit wegen der Getränkerechnung.

Als die Polizisten eintrafen, kam der Mann mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu. Diese wehrten sich mit Pfefferspray. Der Angreifer konnte anschließend fixiert werden. Danach wurde er in die Polizeiinspektion in Verwahrung gebracht. Zuvor war der Brandenburger ambulant behandelt worden. Die Polizisten blieben unverletzt.

Von Frank Bürstenbinder