Brandenburg/H

Wer ist schon normal? Diese Frage stellte am Wochenende die Komödie „Pension Schöller“ im Großen Haus des Theaters in Brandenburg an der Havel. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag führte das Hans Otto Theater aus Potsdam in der Havelstadt den unverwüstlichen Bühnenklassiker vor zahlreichen Gästen auf, die ein Theatervergnügen mit einer abenteuerlichen Handlung, skurrilen Typen und aberwitzigen Dialogen sahen. Ein Evergreen, der seit mehr als 120 Jahren virtuos umkreist, was normal und was verrückt sein soll.

Zur Galerie Das Stück bietet mit seinen verschrobenen Figuren einen Theaterspaß voller Slapstick.

In dem Stück hat es der Charakter Alfred nicht leicht. Er möchte in Berlin ein Künstlercafé errichten, ist jedoch völlig mittellos. Sein Onkel Philipp Klapproth aus Kyritz an der Knatter jedoch besitzt eine Menge Geld und möchte sich in der Hauptstadt amüsieren.

Verrückte als Krönung des Berlinbesuchs

Der reiche Grundbesitzer würde dem Neffen finanziell aus der Patsche helfen, stellt jedoch eine Bedingung: Alfred soll ihn in eine Irrenanstalt schmuggeln. Denn zur Krönung seines Berlinbesuchs möchte Onkel Philipp einmal echte Verrückte erleben. Schließlich könne er damit in der Provinz vor seinen Stammtischfreunden angeben.

Franziska, die resolute Kellnerin der Pension Schöller und verschollene Sommerliebe Alfreds, bringt den Neffen auf eine folgenreiche Idee. Alfred soll seinem Onkel einfach die Gäste der Pension zeigen, die allesamt skurrile Perönlichkeiten darstellen.

Beide lassen Klapproth glauben, am Abend würde in Schöllers Café die Soiree einer Nervenklinik stattfinden. Da trifft er dann höchst belustigt auf Menschen, deren exzentrische Ticks aus seiner Sicht klar darauf hindeuten, dass sie „eine Meise haben“.

Eskalation am Ende des Stückes

Doch bald schon wirken der übermotivierte Ex-Major, die recherchelüsterne Schriftstellerin, der löwenbändigende Weltreisende und der spielwütige Schauspieler mit grandiosem Sprachfehler auf Klapproth bedrohlich. Der Onkel ist heilfroh, ins sichere Kyritz zurückkehren zu können. Leider währt die heimatliche Ruhe nicht lang. Die Situation eskaliert, als Klapproth auf seinem Gut von den vermeintlichen Irren besucht wird.

Wilhelm Jacoby und Carl Laufs schrieben das Lustspiel „Pension Schöller“ 1890, die Uraufführung des Stückes erfolgte am 7. Oktober des selben Jahres in Berlin. Das Stück erhielt mittlerweile neun Verfilmungen, unter anderem mit Willy Millowitsch und Harald Juhnke in den Hauptrollen.

Trotz hohen Alters aktuell

Trotz des hohen Alters bewies die Aufführung im Brandenburger Theater ihres Aktualität, denn sie stellt die Wahrnehmung in Frage. Sehen wir nur, was wir sehen wollen? Eins ist jedoch sicher: die Gäste des Theaters sahen eine rasante Komödie, die eine Menge Spaß bereitete und zudem eine spannende Perspektivfrage stellt.

Von Tobias Wagner