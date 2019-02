Brandenburg/H

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen ist die stadteinwärts führende Bundesstraße 1 für den Verkehr geöffnet worden. Die Fahrzeuge rollen wieder. Grund für die Sperrung war ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Magdeburger Landstraße in Höhe Quenz. Dabei wurden nach Angaben von Polizeisprecher Daniel Keip beide Fahrer verletzt. Sie wurden in das Brandenburger Klinikum gebracht.

Nach ersten Angaben hatte ein 38 Jahre alter Pkw-Fahrer einem Kleintransporter die Vorfahrt genommen. Dessen Fahrer (53) konnte nicht mehr Ausweichen. Während der Aufräum- und Abschlepparbeiten war die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt. Neben dem Rettungsdienst war die Berufsfeuerwehr im Einsatz. Die Untersuchungen der Polizei dauern weiter an.

Von Frank Bürstenbinder