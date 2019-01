Radewege

Bayern-Star Franck Ribéry und sein mit Blattgold überzogenes Ribeye-Steak in Dubai. Für den Karikaturisten Paul Pribbernow (70) kann das dekadente Fleischgericht nicht ohne eine satirische Antwort bleiben. Zu Papier gebracht hat der Radeweger seine Gedanken zum protzigen Imbiss noch nicht, doch so oder so ähnlich könnte der gezeichnete Spott aussehen: Der Fußballer sitzt nach dem Essen mit heruntergezogenen Hosen auf dem Klo, um seinen Reichtum durch das Abflussrohr auf die Armen zu verteilen.

Zuhause am Beetzsee Paul Pribbernow wurde 1947 in Hohlbeck bei Luckenwalde geboren. Er gehörte als neuntes Kind zu einer aus Pommern kommenden Flüchtlingsfamilie. Zunächst in Grabow wohnend, wurde später Radewege seine neue Heimat. Zusammen mit seinem in Ketzür lebenden Zwillingsbruder Wilhelm erlernte Paul Pribbernow in Wusterwitz den Beruf eines Malers. Neben seiner späteren Arbeit als Betriebshandwerker in Brielow bildete er sich künstlerisch als Autodidakt fort. Bis heute erscheinen seine Karikaturen in der Satirezeitschrift Eulenspiegel. 2018 nahm Paul Pribbernow an der 9. Triennale der Karikatur im Greizer Satiricum teil. Eine Ausstellung in der Heimvolkshochschule Seddiner See ist gerade in Vorbereitung.

„Das zeichne ich auf alle Fälle. Das Beispiel Ribéry zeigt, wie dumm zu viel Geld machen kann“, steht für Pribbernow fest. Ganz so hart geht der Eulenspiegel-Zeichner mit den menschlichen Schwächen in seinem neuesten Buch nicht ins Gericht. Er amüsiert sich über Ungeschickte, stellt Besserwisser bloß. Es geht um Menschen, die redselig oder stur sind, gerne übertreiben und schon mal die eigene Frau vor den Kahn spannen – also um Angler. Zu kaufen gibt es den Band nur beim Autoren und in der Bäckerei Kausmann in Radewege.

Der Karikaturist Paul Pribbernow. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Ungelogen II“ heißt das quadratische Taschenbüchlein mit rund einhundert gezeichneten Geschichten aus dem unglaublichen Alltag der Sportfischer. Zum Beispiel wie ein Badegast am Ostseestrand die Schnur eines Brandungsanglers als Slackline missbraucht. Herrlich auch die Momentaufnahme, in der eine Anglergattin ihr Kleid zum Segel lüftet, um den Äppelkahn mit Mann an Bord in Fahrt zu bringen. Ein anderer Bootsangler findet sich mit Entsetzen auf dem Trockenen wieder, weil eine durstige Rinderherde das ganze Erdeloch aussäuft.

Küchenstift als Staffelei

Die skurrilen Szenen mögen so manchen Schenkelklopfer auslösen, für Pribbernow war der Ausflug in die verrückte Welt der Sportfischer harte Arbeit. Die gezeichneten Schmonzetten, die auch bissig sein können, entstanden in den vergangenen zwei Jahren. Immer noch dient der heimische Küchentisch als Staffelei. Nur Feder und Tinte gehören der Vergangenheit an. Der Karikaturist zeichnet mit Bleistift vor, dann werden die Umrisse mit einem feinen Tuschestift nachgezogen. Im Gegensatz zu anderen Veröffentlichungen sind die ungelogenen Leiden der Angler mit Aquarellfarbe coloriert. „Ich möchte den Betrachter in die Natur hineinziehen. Das gelingt mit farbigen Abbildungen natürlich besser“, sagte Pribbernow der MAZ.

Dem klugen Angler fällt immer etwas ein. Quelle: Pribbernow

Das Thema Angeln liegt bei dem bekannten Karikaturisten in besten Händen, denn Pribbernow gehört selbst seit Jahrzehnten zu den Menschen, die sich mit einem selbst gefangenen Fisch die größte Freude machen. Vor allem der Hecht hat es dem Zeichner angetan. Der Raubfisch taucht deshalb immer wieder in seinen Bildern auf. Oft mit aufgerissenem Maul, wenn wieder einmal ein zu Tode erschrockener Angler Mitleid oder Schadenfreude auslöst. Kommt darauf an, auf welcher Seite der Leser steht. Die Neuerscheinung ist bereits das dritte Büchlein, das Paul Pribbernow der Angelei widmet. Der Zeichner kann nicht versprechen, dass es das letzte sein wird.

Von Frank Bürstenbinder