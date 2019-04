Brandenburg/H

Ein Stahlzaun wird gerade entlang der Bergstraße am Mariengrund gezogen, die Pfosten sind bereits gesetzt. Für Anwohnerin Marie Loring bedeutet das einen großen Verlust der Wohn-und Lebensqualität.

„Für den schönen öffentlichen Park vor der Haustür zahlen Anwohner in dieser Straße sicher auch einen Teil ihrer Mieten“, sagt die Brandenburgerin der MAZ.

Sie kritisiert, dass sie alternativ mehrere hundert Meter bis zur Treppe an der Friedenswarte oder am Krematorium laufen und sich durch konzentrierte Abgase kämpfen muss.

„Auto- und LKW-Fahrer müssen zur Bewältigung der Steigung in der Bergstraße mehr Gas geben, wodurch der Treibstoff unvollständig verbrannt wird, stärker riecht und rußt“, schreibt Loring in einem Brief an die MAZ.

Kritik an fehlendem Dialog

Der Brandenburger Matthias Fürst arbeitet im „Haus am Mariengrund“, das Seniorenheim steht direkt neben dem Zaun in der Bergstraße. „Ich weiß, dass die Stadt den Zaun schon länger geplant hat. Man hat aber nicht mit uns gesprochen“, sagt der 43-Jährige.

Er wünscht sich, dass Spaziergänger weiter nach oben zum Marienberg laufen können und ist gespannt, wie es weitergeht. „Ich lasse mich einfach überraschen“, sagt Fürst.

Dieser im Auftrag der Stadt gezogene Stahlzaun verärgert Anwohner und Spaziergänger. Sie befürchten, künftig keinen Zugang mehr von der Bergstraße zum Marienberg mehr zu haben. Quelle: André Großmann

Auch Läufer Daniel Meier kritisiert die Baumaßnahme. „Ich hätte es lieber so gelassen, es ist doch schön, direkt nach oben in die Natur zu gehen“, sagt der 45-Jährige. Er huscht an der noch vorhandenen Lücke neben dem Zaun vorbei und wandert Richtung Friedenswarte.

Peter Reck vom Fachbereich Bauen und Umwelt bestätigt gegenüber der MAZ, dass der Zaun im Auftrag der Stadt errichtet wird.

„Das ist zutreffend. Da noch Abstimmungsbedarf mit dem Projektleiter der Stadt besteht, dieser aber erst am Montag wieder im Dienst ist, wurden die Arbeiten in dieser Woche unterbrochen“, kommentiert er eine redaktionelle Anfrage.

Weitere Infos zum Bau sollen folgen

Anfang nächster Woche soll die Abstimmung zwischen Pflegeheim, Baufirma und Stadt erfolgen und weitere Informationen zum Bauprojekt veröffentlicht werden. Bis dahin bittet Reck um Geduld. Marie Loring hofft, dass es weiterhin einen Zugang von der Bergstraße zum Marienberg geben wird.

„Es erweckt zumindest den Eindruck, als würde man hier steuerfinanziert die Wohnanlage und den Wert einer ikonischen Grünanlage mindern wollen“, sagt sie weiter.

Von André Großmann