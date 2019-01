Brandenburg/H

Einmal hin, alles drin. Seit 1993 schätzen Kunden den riesigen Real-Markt im Beetzsee Center vor allem wegen seiner Mischung aus Warenhaus, Wochenmarkt und Getränkeshop. Doch was wird aus dem Standort in der Brielower Landstraße? Die Frauen und Männer hinter den Kassen, vor den Regalen und an der Info wissen nicht viel mehr als der Mutterkonzern, die Metro AG, im vergangenen September verkündete – ihr Arbeitsplatz wird verkauft.

Einige Namen nicht mehr dabei Der Real Supermarkt ging 1993 mit der Eröffnung des Beetzsee Centers in der Brielower Landstraße in Betrieb. Real gehört neben Kaufland und Edeka zu den wenigen Marken im Einzelhandel, die in Brandenburg seit der frühen Nachwendezeit überlebt haben. In knapp 30 Jahren haben die Havelstädter einige Namen kommen und wieder gehen sehen. Darunter Massa ( Brielow), Allkauf ( Rietz und Brandenburg), Spar, Kaiser’s, Meyer Beck ( Wust) und Minimal. Die von Allkauf übernommene Filiale in der Potsdamer Landstraße schloss Real schon vor vier Jahren. Die letzte deutsche Supermarktkette, die zum Verkauf stand, war Kaiser’s Tengelmann. Nach jahrelangem Ringen und mit Billigung des Bundeskartelamtes erfolgte 2016 die Aufteilung der Standorte auf die Konkurrenten Edeka und Rewe.

Das Geschäft geht derweil weiter, die Kundschaft soll sich von der bevorstehenden Zäsur beim Shoppen nicht aufhalten lassen. „Wir haben keine Ahnung, wer als neuer Eigentümer kommt“, sagte eine Mitarbeiterin der MAZ. Das wird sich sehr wahrscheinlich bald herausstellen. Der Vorstand der Metro AG ist fest entschlossen, sich in diesem Jahr von seiner schwächelnden Vertriebslinie Real zu trennen. Und zwar als Komplettpaket mit rund 280 Märkten allein in Deutschland, davon 16 in den Bundesländern Brandenburg und Berlin.

Der Vorstandsvorsitzende der Metro Group, Olaf Koch. Quelle: dpa

Deshalb nennt das Unternehmen auch keine Details zu speziellen Standorten. So beantwortet Metro-Sprecherin Sirin Emre aus der Düsseldorfer Konzernzentrale eine Nachfrage der MAZ mit Verweis auf die jüngsten Äußerungen des Vorstandsvorsitzenden Olaf Koch, der auf einer Bilanzpressekonferenz im Dezember 2018 betonte, Real als Ganzes verkaufen zu wollen. Der Metro-Chef will sein Haus dafür auf das Großhandelsgeschäft konzentrieren.

Verkaufsprozess läuft

Auch auf die Frage, ob es konkrete Interessenten für die SB-Warenhauskette gibt, folgte nur eine allgemeine Auskunft. „Der Verkaufsprozess von Real und den damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten schreitet wie geplant voran. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu dem laufenden Prozess nicht weiter äußern“, teilte die Metro-Sprecherin mit.

Verdi will mitreden

Solche schmallippigen Verlautbarungen wundern Erika Ritter von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wenig. „Die Unternehmen wollen Ruhe im Bau. Deshalb wird es laufen wie bei Zalando. Eine Stunde bevor der Online-Händler die Öffentlichkeit über seinen Rückzug aus Brieselang informierte, haben es die Mitarbeiter erfahren“, so die Landesfachbereichsleiterin für den Handel. Ihr Signal in Richtung Metro: „Mit uns ist zu rechnen. Wir wollen den Prozess des Eigentümerwechsels mitgestalten.“

Die Leiterin des Fachbereiches Handel bei der Gewerkschaft Verdi, Erika Ritter. Quelle: picture alliance / dpa

Doch in Brandenburg an der Havel stehen die Zeichen nicht auf Sturm, wie kürzlich in mehreren Märkten in Niedersachsen. An fünf Real-Standorten in Braunschweig, Helmstedt und Goslar legten die Mitarbeiter dagegen die Arbeit nieder. Grund ist die Flucht von Real aus dem 2016 abgeschlossenen „Zukunftstarif“ mit Verdi. Für Neueinstellungen gelten Gehaltskürzungen nach dem Tarifvertrag der Minigewerkschaft DHV. Selbst wenn es Metro gelingen sollte mit dem Segen der Wettbewerbshüter einen neuen Eigentümer zu finden, ist völlig offen, ob Real später nicht doch zerschlagen und die Filialen scheibchenweise an die Konkurrenz verkauft werden.

Für Real im Beetzsee Center kommt die inhaltliche Neuausrichtung der Warenhauskette jedenfalls zu spät. So startete das Unternehmen 2016 ein erfolgversprechendes Markthallenkonzept. Krefeld und Braunschweig waren die Vorreiter, doch am Standort Brandenburg wird nichts mehr aufgehübscht. Was in der Zwischenzeit bleibt, sind Spekulationen. Zum Beispiel über den Online-Händler Amazon, dem die frei werdende Real-Logistik gefallen könnte, um sich mehr Wachstum zu sichern. Auch von klassischen Handelskonzernen aus dem Ausland ist die Rede. Für die Real-Beschäftigten in der Brielower Landstraße bleibt die Zukunft ungewiss.

Von Frank Bürstenbinder