Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg an der Havel hat ein Kondolenzschreiben in die russische Partnerstadt Magnitogorsk gesendet, wie Verwaltungssprecherin Angelika Jurchen berichtet. Darin drückt Oberbürgermeister Steffen Scheller im Namen der Stadt seine Trauer und sein Mitgefühl über das Unglück in der Partnerstadt aus, das etwa 40 Menschen das Leben gekostet hat.

Am Silvestertag war in der russischen Industriestadt Magnitogorsk ein ganzer Aufgang eines zehnstöckigen Wohnblocks aus Sowjetzeiten eingestürzt. Die Zahl der Todesopfer wurde zuletzt mit 39 angegeben. Quelle ist der Katastrophenschutz mit.

Nach Medienberichten wurden mindestens 35 Wohnungen zerstört und zehn weitere beschädigt. Dutzende Menschen verloren ihr Zuhause. Die Ermittler gehen von einer Gasexplosion aus. Spuren von Sprengstoff seien nicht gefunden worden, heißt es.

Noch vor der politischen Wende sind Magnitogorsk und Brandenburg an der Havel am 27. April 1989 eine Städtepartnerschaft eingegangen. Beide Städte sollten darauf hinarbeiten, dass die damals größten Arbeitgeber beider Städte, dem ehemaligen VEB Qualitäts- und Edelstahlkombinat Brandenburg und dem Eisenhüttenkombinat in Magnitogorsk, Beziehungen zueinander aufbauen.

Am 23. Jahrestag der Partnerschaft im Jahr 2012 besuchte eine Delegation aus Magnitogorsk die deutsche Partnerstadt Brandenburg an der Havel. Quelle: Stadtverwaltung Brandenburg/Havel

Am 23. Jahrestag der Partnerschaft im Jahr 2012 besuchte eine Delegation aus Magnitogorsk die deutsche Partnerstadt Brandenburg an der Havel. Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann begrüßte seinerzeit die offizielle Delegation unter Leitung des damaligen Amtskollegen Evgenij Teftelev im Altstädtischen Rathaus.

Den Abschluss des Besuches vor knapp sieben Jahren bildete die gemeinsame Kranzniederlegung zum Gedenken an den 67. Jahrestag der Befreiung des Zuchthauses Brandenburg-Görden. Am sowjetischen Ehrenmal in der Steinstraße ging Oberbürgermeister Teftelev in seiner Rede darauf ein, dass sich die Gesellschaft nur gemeinsam der zerstörerischen Kraft des Krieges entgegenstellen könne.

Die Industriestadt Magnitogorsk ist auch heute noch für ihre Stahlproduktion bekannt. Sie liegt am südlichen Ural, etwa 1400 Kilometer östlich der Hauptstadt Moskau, und hat rund 400.000 Einwohner.

Von Jürgen Lauterbach