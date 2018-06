Brandenburg/H

Wer als Besucher am Tag der offenen Tür des Amtsgerichts Brandenburg an diesem Mittwoch, den 20. Juni, von 9 bis 12 Uhr teilnimmt, bekommt tiefere Einblicke in zwei Gerichtsverfahren.

Richter Jung verhandelt in Saal VIII um 9 Uhr und 10.15 Uhr zwei typisch amtsgerichtliche Zivilstreitigkeiten und hat sich bereit erklärt, zu Verhandlungsbeginn ausführlich und auch für Nichtjuristen verständlich in den Sach- und Streitstand einzuführen.

In der Verhandlung um 9 Uhr geht es um Ansprüche aus einem Gewerbemietverhältnis, nämlich einen nicht nachvollziehbar hohen Wasserverbrauch. In der Verhandlung um 10.15 Uhr wird gestritten um Ansprüche aus einem Kaufvertrag zum Verkauf eines Taximeters.

Die Besucher erwarten zwischen 9 und 12 Uhr in der Magdeburger Straße 47 zudem Führungen und Vorträge. Um 10 und 11 Uhr bietet die Leiterin des Gerichts Führungen durch das Haus an. Um 11 Uhr können Schüler und andere Besucher zu einem Info-Gespräch in der Ausbildungskanzlei im 4. Obergeschoss vor der Caféteria kommen.

Anmeldungen sind möglich unter 0 33 81/39 86 02.

Von Jürgen Lauterbach