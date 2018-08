Brandenburg/H

Die größten Industrieunternehmen in Brandenburg/Havel entdecken ihr Herz für die Natur und fördern die Entwicklung der Artenvielfalt und die naturnahe Grünflächengestaltung auf ihren Brachen.

„Die Unternehmen sind beim Naturschutz definitiv weiter als die öffentliche Verwaltung“, versichert Monika Schilling vom Naturschutzbund Nabu, Ko-Autorin des aktuellen Leitfadens Stadtgrün (s. Infokasten).

Das Getriebewerk ZF ist so etwas wie der Vorreiter der Aktion Blumenwiese. Hinter der Kantine und dem Freisitz auf dem Betriebsgelände in der Caasmannstraße sind Areale für die Bepflanzung mit blühenden Sträuchern und Bäumen ausgewiesen, berichtet Geschäftsführer Frank Martin.

Mäharbeiten gestoppt

Hinzu kommen die freien Rasenflächen, auch wenn die Veränderungen zur „Natur pur“ eher mittelfristig zu sehen sein werden. Aber das Unternehmen hat dort die Mäharbeiten gestoppt, die Verträge zur Gartenpflege geändert und die Mitarbeiter in einer Betriebsversammlung informiert, damit es keine Beschwerden wegen des „ungepflegten Rasens“ gibt.

Wildblumenwachstum am Mühlendamm. Quelle: Andreas Ziemer

ZF beteiligt sich an der Aktion „Brandenburg summt“. Jeder Ausbildungsjahrgang erstellt im Rahmen eines Projektmanagements ein Bepflanzungskonzept für ein definiertes Areal. Dazu gehören Personalplanung, Terminierung, Investitionen, laufende Kosten und Nachhaltigkeit.

Der Naturschutzbund unterstützt die Lehrlinge fachlich. Frank Martin: Zwei der drei Lehrjahre sind schon involviert, sie haben im Krugpark erste Infos und eine Einweisung bekommen.

Blühstreifen ohne Fremdeinwirkung

ZF steht mit diesem Engagement nicht allein. Auch das Werk der Heidelberger Druckmaschinen in Hohenstücken macht mit und lässt auf seinem Gelände gleich auf mehreren Randstreifen blühende Graslandschaften entstehen.

„Mehr als 560.000 Quadratmeter des Betriebsgelände in Hohenstücken sind Grünflächen“, erklärt der Umweltschutzbeauftragte des Unternehmens, Stefan Ritzka. Nach der Begehung und Absprache mit dem Nabu-Vorsitzenden Bodo Rudolph werden nicht nur Blumen wachsen, sondern auch Bäume und andere nützliche Pflanzen, wie Ritzka sagt.

Auf einem kleineren Areal wurde nach den Empfehlungen des Naturschutzbundes zusätzlich ausgesät. Sehr viel Pflege und Eingriffe sind oft nicht notwendig. Auf einem Streifen des Heidelberger Betriebsgeländes hat die Natur beispielsweise ganz ohne einen Eingriff einen hervorragenden Blühstreifen geschaffen.

Gepflegter Bienenacker

Die vom Brandenburger Nabu-Regionalverband angestoßene Neugestaltung von Grünflächen in der Stadt ist in diesem Jahr richtig angelaufen und findet Unterstützung in Unternehmen, bei Kleingärtnern, bei Bürgerbeiräten auf der Eigenen Scholle und in der Walzwerksiedlung sowie in Ortsteilen wie Kirchmöser und Plaue.

Plaues Ortsvorsteherin Lieselotte Martius (SPD) kann sich beispielsweise vorstellen, dass an der ehemaligen Weiche in der Königsmarckstraße ein „gepflegter Bienenacker“ entsteht. Nabu-Vertretern hat Martius weitere geeignete Grünflächen in Woltersdorf und am Wendseeufer gezeigt.

Engagiertes Elektrostahlwerk

Brachflächen bietet auch das 2,5 Quadratkilometer große Betriebsgelände des Riva-Stahlwerks BES, auf denen auch bereits Begehungen mit Naturschützern stattgefunden haben. Längst nicht an jeder Stelle seien Eingriffe notwendig, sondern immer nur dann, wenn bestimmte Pflanzen Überhand nehmen und sonst nichts mehr blühen kann, erklärt Rudolph.

BES-Geschäftsführerin Katja Rex sei außerordentlich engagiert, berichtet Monika Schilling. Die üblicherweise ordentlich kurz gemähten Randstreifen und Straßensäumungen auf dem Riva-Gelände könnten so angelegt werden, dass Bienen und andere Insekten Nahrungsquellen und Unterschlupf finden.

Von Jürgen Lauterbach