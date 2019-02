Brandenburg/H

Für die beiden Karnevals-Clubs aus Brandenburg an der Havel steht die heiße Phase der närrischen Saison kurz bevor. So steht beim Karnevals-Club Havelnarren ( KCH) am Samstag, 9. Februar, die erste Prunksitzung im Programm, während der Brandenburger Karnevals-Club 1964 (BKC) am Freitag, 15. Februar, in der Sitzungskarneval startet.

Der KCH feiert dabei mit seiner 50. Saison ein rundes Jubiläum. Unter dem Motto „50 Jahre stark und froh, KCH mach weiter so“ gibt es insgesamt zwölf Abendveranstaltungen. Der traditionelle Sitzungskarneval wird am Samstag, 9. Februar, eingeläutet, wenn ab 19.31 Uhr die erste Prunksitzung im Brandenburger Stahlpalast ansteht. In dieser Saison veranstaltet der KCH sechs Prunksitzungen nach rheinischem Ideal mit Prinzenproklamation, Bütt, Gardetanz und Gesang.

Kinderkarneval und Familiensitzung

Etwas gesitteter kommt die Ü 50-Nachmittagssitzung daher. Bei Kaffee und Kuchen kann am Sonntag, 10. Februar, ab 14.31 Uhr gemütlich dem Karnevalsprogramm gelauscht werden. Anlässlich der 50. Saison findet am 15. Februar ferner eine Jubiläumssitzung mit einem Best-Of-Programm aus 50 Jahren KCH statt. Weitere Veranstaltungen sind das Kneipentheater „Kerleval verrückt“ am 22. Februar, der Kinderkarneval am 3. März sowie das Männerballett-Turnier am 16. März.

„Schillernd wie ein Diamant – der BKC ist stadtbekannt“ lautet derweil das Motto des BKC. Die Prunksitzungen der 55. Saison veranstaltet er im Brandenburger Theater, die ersten beiden am Freitag und Samstag, 15. und 16. Februar. Auch der BKC hat einen Kinderkarneval (21. Februar) sowie eine Familiensitzung (24. Februar) im Angebot. Zudem gibt es am 28. Februar eine Weibersitzung und am 2. März bei der letzten Prunksitzung dieser Saison die insgesamt 555. öffentliche BKC-Veranstaltung überhaupt.

Weitere Termine und Informationen sind unter www.havelnarren.de und www.bkc1964.de zu finden.

Von Norman Giese