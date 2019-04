Brandenburg/H

Im Rahmen der globalen „Fridays For Future“-Bewegung veranstaltet ein Netzwerk aus Schülern und jungen politisch engagierten Bürgern die erste Demonstration für eine nachhaltige Politik in Brandenburg an der Havel.

Am Freitag, 5. April, startet die Demonstration mit einer Kundgebung um 14 Uhr von Luisa Neuenbauer am Neustädtischen Markt.

Die Demonstration bewegt sich zunächst zum Domgymnasium, welches seine wöchentliche Wochenabschlussfeier im Rahmen eines kleinen Programmes der Fridays-For-Future-Bewegung widmet.

Von dort aus geht es weiter zum Grillendamm, hin zur Mühlentorstraße, bis zum Rathaus, wo ab 16.30 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. Verschiedene Redebeiträge und künstlerische Auftritte bilden den inhaltlichen Rahmen der Veranstaltung und sollen die Herausforderungen des Klimawandels thematisieren, wie die Veranstalter mitteilen.

Jede Interessierte ist ungeachtet seines Alters eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. „Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Ich will, dass ihr handelt, als würde euer Haus brennen.“ Dieses Zitat stammt aus der Davos-Rede von Greta Thunberg, der 16-jährigen Umweltaktivistin aus Schweden.

Die junge Schwedin initiierte die globale Fridays-For-Future-Bewegung, in dem sie im August 2018 allein begann durch einen Schulstreik an jedem Freitag für das Klima zu protestieren.

Immer mehr Schüler folgten ihrem Beispiel und gingen seither jeden Freitag auf die Straße. Am 16. März, in der 30. Streikwoche seit Beginn der Bewegung, zählte diese über 1,6 Millionen Schüler in 120 Ländern.

Wie kaum eine andere Aktivistin polarisiert Greta Thunberg und provoziert Widerspruch von zumeist älteren Menschen. Die Schüler, die sich häufig in Berlin und Potsdam bereits zu Tausenden an der Demo beteiligten, wurden beschimpft, ihre Sorge um den Planeten, als Spinnerei, Heuchelei und Schulschwänzerei beschimpft.

Von MAZ