Brandenburg/H

Die Brandenburger Linken machen es sich nicht leicht dabei, ein neues Team an Kandidaten für die Kommunalwahl zu formen. Dennoch: 40 Kandidaten stehen nun. Überraschungen gibt es nur punktuell.

Am Sonnabend fand im Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der zuvor nach den Querelen um Monate verschobene Kreisparteitag der Linken zur Aufstellung und Wahl der Kandidaten für die SVV in Brandenburg statt. Im Vorfeld hatte der Parteivorstand drei Wahllisten für die drei Wahlbezirke erarbeitet.

Schaden für beide Seiten

Eine davon wollte die umstrittene Parteivorsitzende Ilona Friedland führen wollen. Nach Protesten zog Friedland die Spitzenkandidatur zu Gunsten der Fraktionschefin Heike Jacobs zurück. Ein Manöver, das, wie sich später zeigte, beiden schadete. Die 45 Stimmberechtigten folgten dem Listenvorschlag des Kreisvorstandes.

Als Spitzenkandidaten wurden gewählt: René Kretzschmar für den Wahlkreis 1 (Altstadt, Nord) mit 95,24 Prozent der Stimmen, Andreas Kutsche für den WK2 (Dom, Neustadt) mit 79,07 Prozent und Heike Jacobs für den WK3 (Hohenstücken, Görden, Kirchmöser, Plaue) mit nur 67,44 Prozent.

Jeweils der zweite – noch sichere – Listenplatz ging an Ilona Friedland (WK 1) mit nur 71,43 Prozent, Claudia Sprengel (WK2) mit 88,09 und den parteilosen Matthias Pietschmann (WK3) mit 79,07 Prozent.

Etwa 40 Kandidaten für die Wahl

Die Listenplätze 3 bis 6 werden im WK1 von Birgit Patz, Lutz Krakau, Uta Sändig und Olaf Lamp eingenommen, im WK2 von Heidi Hauffe, Karl Bauch, Katrin Mamerow und Werner Müller, im WK3 von Christin Willnat, Sebastian Knopf, Petra Zimmermann und Daniel Herzog. In allen Wahlkreisen standen auf den Folgeplätzen bis zu neun weitere Kandidaten zur Verfügung.

Für Verärgerung sorgten Heidi Hauffe und ihr Mann Klaus Erlenkamp. Die beiden gehören der Basisorganisation Dom an und waren mit den vom Vorstand vorgeschlagenen Listenplätzen drei und sechs unzufrieden. Warum beide sich ausgerechnet die einzigen jungen Kandidaten Claudia Sprengel und Karl Bauch aussuchten, um in Kampfkandidaturen deren Plätze zu bekommen, bleibt ihr Geheimnis. Hauffe und Erlenkamp fielen durch.

Generationswechsel als Ziel

Mit der Aufstellung sei es gelungen, den Generationenwechsel einzuleiten, glaubt die Vize-SVV-Vorsteherin Uta Ständig. Mit Blick auf viele altbekannte Namen darf das in Zweifel gezogen werden.

Was auffiel: Der linke Beigeordnete Wolfgang Erlebach wirkt wie ein Fremdkörper in der Partei. In der letzten Reihe sitzend verfolgte er den Parteitag ungerührt. Ein Grußwort hielt nicht er sondern die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige.

Inhaltlich gab es wenig Neues. Mit Kritik an der von OB Steffen Scheller ( CDU) geführten Stadtregierung hielt sich die Linke zurück.

Wenig Inhalte

Zwar wurde von Parteichef Andreas Kutsche der Umgang mit dem Masterplan kritisiert und das CDU-Versprechen, Strom- und Gaspreise zu reduzieren als „dummes Gerede“ enttarnt, doch neben der Tatsache, dass mit den Linken ein Hotel im Slawendorf nicht machbar sei und er klagte, die Stadt versage in Sachen Infrastruktur auf der Eigenen Scholle, wurde kaum über Inhalte gesprochen.

Von Benno Rougk