Brandenburg/H

Bevor in den Medien bekannt wurde, dass die SPD der Stadt und des Landes Brandenburg dem Hochstapler Simon Vaut (41) und seinen Lügen auf den Leim gegangen waren, hatten „die SPD Brandenburg keinerlei Kenntnisse, die gegen eine Nominierung als Europakandidat gesprochen hätten.

Der Brandenburger Unterbezirk ist entsetzt über das Verhalten des langjährigen SPD-Mitgliedes“, schreibt SPD-Unterbezirkschef Werner Jumpertz in dürren Worten, nachdem sich jetzt der UB-Vorstand traf um die Konsequenzen der Affäre Vaut zu besprechen.

„Bis heute hat er sich nicht entschuldigt“, sagt Jumpertz kopfschüttelnd. „Erst auf Initiative des Unterbezirksvorstandes hat Simon Vaut schriftlich seinen Rücktritt aus dem Vorstand des Unterbezirkes erklärt.“

Brandenburger Lügenmärchen

Wie berichtet, war Simon Vaut, der 2018 in Abwesenheit in den Unterbezirksvorstand der Havelstadt-SPD gewählt worden war, beim Parteitag in Wildau zum Spitzenkandidaten der SPD für die Europawahl nominiert worden.

Überraschend hatte er sich mit einer Lügengeschichte gegen die Kandidatin des Parteivorstandes Manja Wallstein durchgesetzt. Er sei der Liebe wegen nach Brandenburg an der Havel gezogen, log Vaut und brachte dann neben seiner Mutti auch noch eine angeblich in Brandenburg Havel lebendende „Doreen“ mit, die aber weder in der Havelstadt wohnt noch mit ihm liiert ist.

Gleichwohl posierte Doreen ebenso wie seine Mutter mit strahlendem Lächeln nach der Wahl für die Fotografen auf der Bühne – mit Vaut in der Mitte.

„Lange eingefädelter Betrug“

Seit das Lügengebilde aufflog, liegt die SPD am Boden. „Die Leute sagen: Was ist das für ein Arsch! Aber was nützt uns das Verständnis? Wie stehen da wie begossene Pudel“, klagt Jumpertz.

Für ihn ist klar: Typen wie Vaut „zementieren das Gefühl der Politikverdrossenheit.“ Sein gebeutelter Kreisverband sei Opfer ein lang eingefädelten Betruges des Mannes aus dem Bundeswirtschaftsministerium, der vorgab, als Redenschreiber von Siegmar Gabriel in der Partei bestens vernetzt zu sein und der sich auf seiner Facebook-Seite gern mit Promis ablichten ließ.

„Die Landespartei hat uns im Vorjahr gesagt, wir sollen uns um Vaut kümmern. Der sei seit 25 Jahren in der Partei, bei uns liiert und gut vernetzt. Inzwischen glaube ich dem gar nichts mehr“, sagt Jumpertz weiter.

Ist sein Zweifel berechtigt oder ist Vaut, wie er dem Spiegel sagt, nur in diese Geschichte gestolpert, weil eine Unwahrheit der nächsten in kleinen Schritten folgte? Der MAZ wird der gefallene SPD-Mann das nicht verraten.

Mit Mutter im Schlepptau zum Zeit-Interview

„Nein“, ein Interview werde er der MAZ nicht geben, ließ er die Zeitung wissen. Er habe doch dem SPIEGEL seine Sicht der Dinge verraten. Nun sei es genug. Wieder gelogen! In dieser Woche ist „Die Zeit“ mit Vaut im ICE Zug gefahren. Der 41-Jährige hatte seine Mutter im Schlepptau.

Als „eine Art seelisch-moralischen Beistand“, wie die Journalistin schreibt. Die Landes-SPD hatte Vaut nach dem von ihm angerichteten Schaden um Zurückhaltung gebeten. Ein frommer Wunsch, der in immer neuen Geschichten und Mitleidsaufführungen untergeht.

„Ohne diese Inszenierung hätte ich es nicht geschafft, sie war nötig, um die Kandidatur zu gewinnen“, erzählt Vaut der Zeit.

„Uns hat er erzählt, er will gar nicht gewinnen.“

„Uns hat er erzählt, er will gar nicht gewinnen. Er will einen guten zweiten Platz. Die Manja, so hat er gesagt, ist die bessere Wahl. Und ich habe gesagt: Warum ziehst Du dann Deine Kandidatur nicht zurück“, erinnert sich Jumpertz.

Er wolle sich für die Zukunft einen guten Namen machen, habe Vaut geantwortet. Und dann hat der in seiner Rede in Wildau „auf den Putz gehauen wie bekloppt.“ Und dann sei „der Hochstapler knapp gewählt worden und Manja, die auch meine Favoritin war, unterlag.“

Es mache ihn rasend heute zu wissen, dass durch Vauts Lügengeschichte der Brandenburger Kandidat auf dem eher aussichtslosen Platz 22 der Bundesliste gelandet sei, während die junge Manja Wallstein als Frau aus dem Osten auf Platz 12 und damit ziemlich sicher im EU-Parlament gewesen wäre.

„Glücklich wird der in der SPD nicht mehr“

Die Chancen der SPD zur Kommunalwahl, die wie die Europawahl auf den 26. Mai fällt, sieht Jumpertz durch die Lügengeschichten Simon Vauts nicht geschmälert. Aber was soll er auch sagen?

Er ist wie die anderen in der SPD einem Hochstapler aufgesessen. „Der hat immer von seiner Liebsten hier aus der Stadt erzählt und wie gern er hier lebt. Mitgebracht hat er sie nicht, weil sie keine Zeit hatte. Aber ich falle lieber drei Mal auf die Schnauze, statt ohne Vertrauen durch die Welt zu gehen und Leuten hinterherzuschnüffeln.“

Natürlich sei der Wahlkampf „die Hochzeit der organisierten Heuchelei“. Aber so schlau wie „der Strahlemann getan hat, ist er eben nicht. Der hätte wissen müssen, dass die Luft dünner und die Konkurrenz größer wird, je höher man kommt. Wir hatten nichts von ihm außer Ungemach. Doch glücklich wird der auch nicht mehr in unserer Partei“, sagt Jumpertz abschließend.

Von Benno Rougk