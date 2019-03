Brandenburg/H

Bilder aus Las Vegas, vom Grand Canyon und Eiffelturm hängen als Postkarten an der Wand von Danny Prescher. Hunderte Sammelstücke erinnern den 28-Jährigen so an seine Reisen um die Welt.

„Ich wollte eine Erinnerung an jeden Ort, an dem ich war und etwas in der Hand haben“, sagt der Brandenburger, der bislang 27 Länder bereist hat.

Postkarten aus Hollywood und Neuseeland

Die Dokumente haben für ihn einen ideellen Wert und seien mit schnelllebigen Selfies vom Smartphone nicht zu vergleichen. Die Bilder auf den Karten erinnern ihn an die neuseeländischen Drehorte der „ Herr der Ringe“-Filme, das Schwimmen mit Delfinen im pazifischen Ozean und die Filmstadt Hollywood.

Zur Galerie Der Brandenburger Danny Prescher sammelte auf mehreren Reisen Hunderte Postkarten. Sie zeigen unter anderem Hollywood, die Drehorte der „Herr der Ringe“-Filme und malerische Strände.

Hier besuchte er den 2017 den „ Walk of Fame“ in Los Angeles. Dessen Gehweg erstreckt sich über 15 Häuserblöcke und ehrt mit auf dem Boden eingelassenen Sternen Prominente, die eine wichtige Rolle in der Unterhaltungsindustrie spielten und spielen.

Begegnung mit Samuel L. Jackson

Als Prescher die Straßen entlang schlenderte, fand zeitgleich die Premiere des Films „ Kong: Skull Island“ statt. „Da habe ich auch den Schauspieler Samuel L. Jackson gesehen, der direkt an mir vorbei lief“, sagt der Havelstädter. Ein gemeinsames Selfie mit dem Darsteller aus dem Kinohit „Pulp Fiction“ war aber nicht möglich, da der Star mit vier Bodyguards direkt zum roten Teppich lief.

Nach seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann verkaufte Prescher im Jahr 2014 sein Auto und plante, die Welt zu bereisen. Ab Oktober 2014 verwirklichte er seinen Traum. Schon seine erste Reise in die südkoreanische Hauptstadt Seoul wurde zum Abenteuer.

Denn beim Umsteigen am Flughafen in Abu Dhabi fiel ihm die Orientierung wegen der Größe des Airports schwer. „Da habe ich fast meinen Flieger verpasst und musste noch rennen, um die Maschine zu bekommen. Ich war dann der letzte Passagier“, sagt Prescher. Er war begeistert von der südkoreanischen Kultur und Natur.

Brandenburger wird zum beliebten Foto-Motiv

Weil Europäer dort seltene Gäste sind, wurde der Brandenburger nach eigenen Angaben wie ein Star behandelt. „Einige Menschen haben erst schüchtern gewunken und kamen dann in Gruppen zu mir, um nach einem Foto zu fragen“, sagt Prescher der MAZ.

Mit seinen Postkarten erlebt er die Sehenswürdigkeiten und kulturellen Eindrücken seiner Reisen noch einmal. 300 Exemplare sammelte er in den vergangenen vier Jahren, 130 Karten hängen an seiner Wand im Wohnzimmer.

Hinzu kommen mehr als tausend Postkarten von Reisen seiner Großeltern und Eltern. Noch passen die Sammelstücke in einen Koffer, doch es sollen weitere dazukommen.

„Ich will noch viele Länder sehen und immer dorthin reisen, wo ich noch nicht war“, sagt Prescher. Unter anderem will er durch die japanischen Städte Tokio und Kyoto schlendern. Bislang hat Prescher fünf Kontinente bereist, nur die Antarktis und Südamerika fehlen ihm noch.

Sammelleidenschaft als Familientradition

Schon sein Vater Mario sammelte auf Reisen Postkarten und gab die Tradition in der Familie weiter. Danny Prescher empfiehlt Jugendlichen, nach ihrer Ausbildung und dem Studium ebenfalls zu reisen. Er betont, dass es hierfür sinnvoll ist, Ersparnisse zu haben und sich über Arbeitsstellen im Ausland zu informieren. Denn allein der Hinflug nach Australien kostet laut dem Vielreisenden meist mehr als 800 Euro.

Arbeit auf der Hühnerfarm

Um seine Touren zu finanzieren, arbeitete der Brandenburger beispielsweise auf einer Hühnerfarm, sammelte Eier und fütterte Tiere. Das Gebäude war drei Stunden von Melbourne entfernt und hatte auch keinen Internetempfang. Dennoch will der Brandenburger die Eindrücke nicht mehr missen.

„So eine Erfahrung bleibt fürs Leben und ich bin nur einmal jung“, sagt der Brandenburger, der am Wochenende nach Madrid flog. Auch aus der spanischen Hauptstadt brachte er auf dem Rückweg in die Havelstadt eine Postkarte mit.

Prescher kann sich vorstellen, seine Sammlungsstücke später zu vererben und schützt sie im Koffer vor Helligkeit. Seine in Australien gekaufte Plastikmappe zur Aufbewahrung der Karten hat er bis heute behalten. Trotz aller Reisen will der 28-Jährige in seiner Heimatstadt bleiben. Denn seine Freunde und Familie leben in Brandenburg an der Havel.

Von André Großmann