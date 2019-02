Brandenburg/H

Ein Brandenburger hat am Mittwochabend eine Gruppe von syrischen junger Männer in der Brandenburger Neustadt beleidigt und bedroht. Nach Polizeiangaben soll der Mann sogar möglicherweise mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Zu der Straftat kam es um 22 Uhr, als die Gruppe ein Mehrfamilienhaus verlassen wollte. Offenbar hat sich der Angreifer, der sich als Gast im Erdgeschoss aufhielt, davon belästigt gefühlt. Er kam aus einer Wohnung und beschwerte sich nach Angaben der Zeugen über angeblichen Lärm. Anschließend schlug er einem der Syrer ins Gesicht. Die Gruppe rannte wieder in die Wohnung zurück und rief die Polizei zu Hilfe. Sie gaben an, dass sie auch ein Messer in der Hand des Angreifers gesehen hätten. Zu diesem Zeitpunkt war der Täter jedoch schon geflohen. Im Zuge der Befragung stellten die Polizisten fest, dass aus der Gruppe zwei der Jugendlichen als vermisst gemeldet waren. Sie kamen daraufhin in den Kinder- und Jugendnotdienst. Die Kripo ermittelt nun gegen den Täter wegen Bedrohung und Körperverletzung. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund gibt es nach Angaben des Polizeisprechers Oliver Bergholz nicht.

