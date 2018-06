Brandenburg/H

Krisendiplomatie im Hintergrund. Wer soll ab Sonnabend den Unterbezirk der SPD in der Stadt Brandenburg führen? Diese Frage beschäftigt die verbliebenen 150 SPD Genossen der Stadt Brandenburg seit einigen Wochen.

Überraschend hatte im März der weitgehend unbekannte Guido Arndt das Angebot gemacht, sich selbst als Vorsitzender des Unterbezirks wählen zu lassen. Das stieß beim derzeitigen Vorsitzenden Ralf Holzschuher auf große Zustimmung. Man brauche neue Gesichter an der Spitze, sagte Holzschuher seinerzeit.

Diese Meinung teilen allerdings längst nicht alle in der SPD. Schnell wurde deutlich, viele der Genossen würden lieber mit einem bekannten Gesicht in den anstehenden Kommunalwahlkampf 2019 ziehen. Werner Jumpertz, Urgestein der SPD, hatte sich lange geziert. Schon einmal war er vor vier Jahren im Kampf um den Vorsitz Holzschuher unterlegen.

Werner Jumpertz packt gern an. Quelle: Marcus Alert

Doch offensichtlich war der Druck der drei kleineren Ortsvereine zu stark. Am Montag bestätigte Jumpertz gegenüber der MAZ: „Ich kann mir vorstellen, als Vorsitzender anzutreten.“ Entschieden sei aber noch nichts.

Der Ortsverein Neustadt mit 14 die Delegierten stellt nicht die Mehrheit auf dem Parteitag am Sonnabend in Technologie- und Gründerzentrum. Die anderen Ortsvereine, die Jumpertz jetzt tragen würden, werfen 17 die Delegierte in die Waagschale.

Dienstagabend Gespräch im Ortsverein Neustadt

Am Dienstagabend ist dazu ein Gespräch im Ortsverein Neustadt geplant. Jumpertz soll dort erklären, warum es besser wäre, ihn zu wählen als Arndt. Jumpertz’ Vorschlag klingt plausibel. Er würde bereit sein, den Unterbezirk für weitere zwei Jahre zu führen.

Als Stellvertreter wünscht er sich Guido Arndt und die Fraktionsvorsitzende der SPD, Britta Kornmesser. Die Verbindung zwischen Partei und Fraktion sei völlig abgerissen, beklagt Jumpertz. Das müsse man ändern.

Die anderen Parteien sind aufmerksam

In den anderen Parteien betrachtet man aufmerksam, was in der SPD passiert. Im Wahlkampf errechnet sich die CDU bessere Chance mit Guido Arndt aus. Werner Jumpertz gilt als guter Wahlkämpfer und ist bestens vernetzt. Gleichzeitig wissen die Christdemokraten aber auch: Jumpertz ist ein verlässlicher Verhandlungspartner.

Gegenüber der MAZ bestätigte Guido Arndt, dass er sich auch vorstellen könne, als Stellvertreter zu kandidieren. „Für mich ist es ganz wichtig, dass wir die Partei einen. Dafür würde ich mich auch als Stellvertreter aufstellen lassen. Aber das würden die Gespräche der nächsten Tage zeigen, sagt Guido Arndt.

Jumpertz und Arndt betonen unisono, dass die Suche nach einem neuen Vorsitzenden in konstruktiver Atmosphäre verlaufen sei und man auf gegenseitige Verletzungen verzichtet habe. Die Chancen stehen für Werner Jumpertz also nicht schlecht, nach 20 Jahren in der SPD von Brandenburg an der Havel, am Sonnabend zum neuen Vorsitzenden der Partei gewählt zu werden.

Von Benno Rougk