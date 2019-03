Brandenburg/H

Ein Mann zündet seine Wohnung in Brandenburg/Havel an, radelt davon, legt sich auf eine Wiese und möchte ein neues Leben beginnen. Er denkt nicht daran, wie er die Mitbewohner des viergeschossigen Mehrfamilienhauses an der Wilhelmsdorfer Straße mit der Brandstiftung in höchste Gefahr gebracht hat. Nun steht der 29-Jährige vor der 4. großen Strafkammer des Landgerichts Potsdam.

Der junge Mann auf der Anklagebank ist kein gewöhnlicher Brandstifter, sondern ein kranker Mensch. Seit etwa 2011 leidet er an paranoider Schizophrenie, die mehrere Jahre lang fast unbehandelt geblieben ist.

Ein kranker Mann vor Gericht

Das ändert sich auch nicht grundsätzlich, als er mit einer Axt Passanten bedroht und versucht, Autos zu demolieren. Er wird zwar eingewiesen, kommt aber wieder raus.

Der Verein „Lichtblick“ mietet eine Zweiraumwohnung im Wohnhaus Märkische Aue 2/Ecke Wilhelmsdorfer Straße 40 für den psychisch kranken Brandenburger. Außer Daniel T. leben neun weitere Menschen mit seelischen Störungen in dem Mehrfamilienhaus.

Opfer seiner Wahnvorstellungen

Bis zum 5. August 2018 geht alles soweit gut. Doch an diesem späten Sonntagnachmittag wird der junge Mann wieder Opfer seiner Wahnvorstellungen. Er fasst den Beschluss, ein neues Leben zu beginnen, womöglich in Nordrhein-Westfalen.

Das Fatale daran: Daniel T. glaubt, er müsse für sein neues Leben die Rückkehr in seine Brandenburger Wohnung unmöglich machen. In seiner Welt müssen die eigenen vier Wände seiner Vergangenheit verschwinden.

Daher greift der kranke Mann zum Feuerzeug, zündet seine Jacke im Flur an, lässt die Flammen gewähren, kehrt der Wohnung den Rücken und verschwindet. „Was haben Sie dann getan und gedacht?“, fragt einer der Richter.

Rettung über Drehleiter

Die Antwort lautet: „Ich bin in Richtung des früheren Real geradelt, habe mich dort auf die Wiese gelegt und gedacht, jetzt fängst du dein neues Leben an. Sonst habe ich mir weiter keine Gedanken gemacht, außer dass die Feuerwehr schon kommen wird, weil die ja immer kommt.“

Während der junge Mann auf der Wiese in die Sonne blinzelt, brennt daheim seine Wohnung ab. Zum Glück entdeckt eine Nachbarin das Feuer und klingelt an allen Türen Sturm. Etwa ein Dutzend Bewohner bringen sich selbst in Sicherheit. Einen Mann holt die Feuerwehr mit der Drehleiter aus seiner Wohnung im vierten Stock. Niemand wird also verletzt.

Der Brand war gefährlich, versichert Feuerwehrmann Ingo Dreibrodt als Zeuge vor Gericht. Das ganze Haus hätte brennen können. Nur weil die Feuerwehr rechtzeitig zur Stelle war, ist nichts Schlimmeres passiert.

77.000 Euro Sachschaden

Der Sachschaden ist gleichwohl beträchtlich, einer Sachverständigen zufolge liegt er bei rund 77.000 Euro. Die Wohnung des Brandstifters ist abgebrannt und so lange unbewohnbar, bis der Hauseigentümer sie mit erheblichem Aufwand sanieren lässt.

Ein 29 Jahre alter Brandenburger zündet am 5. August 2018 unter Wahnvorstellungen seine Wohnung in Brandenburg/Havel an. Er ist krank und gilt als schuldunfähig. Die zerstörte Wohnung ist inzwischen saniert.

Daniel T. ist vor Gericht kein Angeklagter, sondern nur Beschuldigter. Er wird nicht wegen schwerer Brandstiftung bestraft, weil er an jenem Sonntag nicht schuldfähig war. „Seine Steuerungsfähigkeit war wegen seiner wahnhaften Störung aufgehoben“, erklärt Verteidigerin Bettina Holstein.

Starke Psycho-Medikamente

In dem Prozess vor dem Landgericht geht es nur darum, ob das Gericht ihn eine psychiatrische Anstalt einweist, weil er sonst weitere erhebliche Straftaten begehen könnte. Tatsächlich muss der 29-Jährige trotz erster Schritte zu einer möglichen Genesung bis auf Weiteres in der geschlossenen Gerichtspsychiatrie bleiben.

Im Gerichtssaal wirkt der junge Mann freundlich und ruhig. Oder ruhig gestellt. Er wird mit starken Psycho-Medikamenten wie Leponex und Halperidol therapiert.

In seinem Schlusswort sagt er: „Ich bereue die Tat. Es hätte anders sein können, aber zu dem Zeitpunkt habe ich keine andere Möglichkeit gesehen.“

Von Jürgen Lauterbach