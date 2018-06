Brandenburg/H

Der „Branne‘s Kids Day“ auf dem Marienberg bietet am vergangenen Sonnabend vielfältige Sport- und Erlebnismöglichkeiten nicht nur für den Nachwuchs. Unter dem Motto „Spiel, Spaß und Bewegung“ hat der Stadtsportbund in Gemeinschaft mit dem lokalen Bündnis für Familie den mittlerweile sechsten Sport- und Familientag unter diesem Namen in Brandenburg/Havel organisiert.

Anlässlich des internationalen Kindertages am 1. Juni findet das sportliche Kinder- und Familienfest einen Tag später auf dem Marienberg statt. Vielfältige Sport-, Aktions- und Erlebnismöglichkeiten boten einigen hundert Kindern, Jugendlichen und Fitgebliebenen die Möglichkeit, das umfangreiche Sportangebot der Havelstadt kennenzulernen. Im Fokus steht eindeutig der Spaß.

„Bei diesem Fest sollen die Kinder und Familien im Mittelpunkt stehen“, sagt Oliver Westphal (35), Jugendsportkoordinator beim Stadtsportbund (SSB). „Gleichzeitig haben die Sportvereine der Stadt die Möglichkeit, neue Mitglieder zu werben und die Partner des SSB können sich vorstellen.“

Mehr als 40 Stände aufgebaut

An den über 40 Ständen haben Familien und besonders der Nachwuchs verschiedene Sportarten ausprobiert. So darf beispielsweise am Pavillon des FSV Viktoria Brandenburg sowohl das Schießen mit dem Fußball als auch der Umgang mit Badmintonschläger und Federball geübt werden.

Während der Amateur Box Club des BSC Süd 05 den Kleinen die Boxhandschuhe überzieht, stellen Interessierte am Stand der Baskets Brandenburg die Treffsicherheit mit dem Basketball unter Beweis. „Unser Verein kann sich über Nachwuchs nicht beklagen“, sagt Florian Schöttler (30), Trainer der Jugendmannschaften bei den Baskets.

„Wir finden es toll, dass die Veranstaltung nicht so kommerzialisiert ist, sondern ehrenamtlich betrieben wird“. Das ermögliche auch Familien mit geringerem Einkommen die Teilnahme am Kids Day.

Programm für die ganze Familie

Die weniger Sportbegeisterten lockt ein buntes Programm mit Kinderschminken, Hopseburgen sowie viele Mal- und Bastelangebote auf die Festwiese des Marienbergs. „Hier ist es wesentlich familienfreundlicher als am letztjährigen Veranstaltungsort, dem Heinrich-Heine-Ufer“, sagt Westphal. „Vater und Mutter können hier auch mal eine Decke auspacken und entspannen, während sich das Kind ausprobiert“.

Zum ersten Mal nimmt auch die Initiative „Kinder stark machen“am Familienfest teil. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert in ihrem Mitmach-Programm über frühe Suchtvorbeugung und verdeutlicht, wie Kinder frühzeitig in ihrer Persönlichkeitsfindung gefördert werden können.

Autogramme von der Fußballweltmeisterin

So bietet ein Erlebnisland, ein Vertrauensparcours und ein Klettergarten spannende Herausforderungen nicht nur für jungen Menschen. Unterstützt wurde die Initiative „Kinder stark machen“ dabei von der Fußball-Weltmeisterin Nia Künzer (38). „Kinder müssen stark gemacht werden, im richtigen Moment nein zu sagen“, betont Künzer, selbst Mutter zweier Kinder.

Sie hat vor 15 Jahren das „Golden Goal“ gegen Schweden erzielt und ist inzwischen oft als Sportmoderatorin im Fernsehen zu erleben. „Der Sport kann wichtige Verhaltensprinzipien wie Fair Play vermitteln“, betont sie. Man müsse nur eins haben – Vertrauen in die Kinder.

Von Tobias Wagner