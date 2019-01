Brandenburg/H

Etwas mehr als zehn Millionen Euro hat der Wasserversorger Brawag für 2019 in seinen Wirtschaftsplan eingestellt. „Davon werden wir in diesem Jahr auch knapp acht Millionen direkt ausgeben“, sagt Geschäftsführer Uwe Müller.

Im Geschäftsbereich Trinkwasser sind 940.000 Euro gebunkert für die Bahnkreuzungen an der Planebrücke und in der Caasmannstraße, wann immer diese auch realisiert werden. Weitere 900.000 Euro sind reserviert für einen knappen Kilometer Trinkwasserhauptleitung nahe des Buhnenhauses, das große Rohr in Richtung Marienberg wird etappenweise erneuert. Dieser Abschnitt wird in Düker-Bauweise verlegt, also wird es relativ wenige offene Baugruben geben. Düker ist eine Ableitung aus dem Niederländischen – „Duiker“ bedeutet „Taucher“. Gewählt wird das Verfahren zum Unterqueren von beispielsweise Straßen oder Bahntrassen, in diesem Fall von wegen des Naturschutzes sensiblen Gebieten.

10.500 Kubikmeter Wasser an jedem Tag 10.5000 Kubikmeter Trinkwasser fließen täglich im Durchschnitt durchs Trinkwassernetz. Es gibt 12.095 Trinkwasseranschlüsse, die Hauptleitungen sind mehr als 94 Kilometer lang, die Versorgungsleitungen gut 292 Kilometer und die Hausanschlussleitungen 137 Kilometer. Beim Abwasser gibt es 10.350 Anschlüsse, das komplette Kanalnetz ist mehr als 412 Kilometer lang. Bei Trockenwetter fließen etwa 9000 Kubikmeter, bei Regen bis zu 33.000 Kubikmeter am Tag hindurch.

600.000 Euro fließen in den Leitungsbau, vor allem in der Bergstraße, sowie für die Verbindung vom Wasserwerk Mahlenzien zum Büdnerweg in Kirchmöser. Zudem gibt es einen so genannten „Sammeltopf“: Das darin befindliche Geld wird verwendet, wenn im Zuge von Straßenbau- oder Gründungsarbeiten Leitungserneuerungen notwendig werden.

Für das Wasserwerk Kaltenhausen sind 300.000 Euro notwendig, allein für die Planungen. Das Wasserwerk soll komplett erneuert werden, um im Notfall das versorgen der Stadt übernehmen zu können. Vor den eigentlichen Planungen ist noch ein Altlastengutachten zu erstellen, dabei geht es um Strömungsmodelle und Gefahrenabschätzungen, weil nahe eines Grundwasserleiters LCKW (Leichtflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe) im Boden sind. „Deshalb müssen wir beispielsweise die Frage klären, ob wir Sperrbrunnen bauen müssen“, sagt Müller. An dem Verfahren sind allein acht Behörden von Stadt, Landkreis, Land und Bund beteiligt.

Im Geschäftsbereich Abwasser sind die Kosten doppelt so hoch wie beim Trinkwasser. 1,4 Millionen Euro sind wiederum für die Bahnkreuzungen Planebrücke und Klingenbergstraße verplant. Richtig teuer wird in diesem Jahr das Sanieren von bestehenden Leitungen. Von den geplanten 2,5 Millionen wandern 500.000 Euro in den Sammeltopf, die restlichen zwei Millionen werden über zwei Jahre verteilt auf dem Görden ausgegeben. Kanalbefahrungen mit Kameras haben etliche Schäden erfasst. „In dem Sandboden können Undichtigkeiten dazu führen, dass sich Blasen bilden und Einsturzgefahr besteht“, erläutert Müller.

Viel Geld fließt ins Klärwerk nach Briest und die damit verbundenen Anlagen. Für eine runde Million werden Rechen und Vorfluter am Hauptpumpwerk erneuert, 100.000 Euro fließen ins Sanieren der Pumpwerke Drosselweg und Upstallstraße. Investiert wird in die Dosierstation für Fällmittel (300.000 Euro), in einen neuen Zulauf – der bisherige ist für Starkregen-Ereignisse zu klein. Auch der so genannte Dekanter wird für eine halbe Million Euro ersetzt. Stark vereinfacht gesagt: Nach der biologischen Reinigung des Abwassers setzen sich die schweren Bestandteile als Klärschlamm ab, das Klarwasser wird abgezogen. Am Ende muss der Klärschlamm soweit getrocknet sein, dass er verbrannt werden kann. Bei der Abwasserbeseitigung ändern sich ziemlich schnell die Vorschriften und Standards, deshalb muss kontinuierlich investiert werden. Gleichzeitig haben die Mitarbeiter im Klärwerk ein komplett neues Sozialgebäude bekommen, das alte stammte noch aus den 1970ern. „Das war eines meiner Ziele, als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal auf der Anlage war. Jetzt haben wir es endlich umgesetzt“, sagt Müller.

Von André Wirsing