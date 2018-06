Brandenburg/H

Drei Stationen bewältigt Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch auf ihrer Tour in Brandenburg/Havel: die Kita „Knirpsentreff am Berg“, die Curie-Grundschule und die Eltern-Kind-Gruppe 93 des Kinderfördervereins Wir. Die MAZ begleitet die Politikerin in der Curie-Schule, einer sogenannten Medienfit-Grundschule.

Bekannte Probleme wie Lehrer- und Erziehermangel stehen nicht im Mittelpunkt der Reise an die Havel. Schulleiterin Cornelia Wangenheim deutet der Ministerin nur zart an, wie schwierig es im Schulalltag ist, immer alle Fächer mit den geeigneten Lehrern besetzt zu bekommen und ohne Stellvertreter über die Runden zu kommen. Sie nennt so etwas „Herausforderung“.

Herausgefordert sind auch die acht Sechstklässler, die in der Roboter-AG Lego-Linos aktiv sind und in diesem Jahr die deutsche Robo-Cup-Meisterschaft gewonnen haben. Leider reichte das Geld nach dieser Qualifikation nicht, um zur Weltmeisterschaft nach Montreal zu reisen, berichtet Lehrerin und AG-Leiterin Jana Schreiber dem Gast aus Potsdam.

Meisterliches roboterbetriebenes Theaterstück

Britta Ernst (57) bekommt dafür zu sehen, mit welchem robotergesteuerten Theaterstück die drei Mädchen und fünf Jungen der Curie-Grundschule den Meistertitel geholt haben. Sie erzählen die Geschichte von Kevins dementem Großvater, der als Puppe noch einmal an den Ort seiner Hochzeitsreise nach Venedig reist.

Dort wird deutlich, dass Opa mitsamt seinem vom Roboter angetriebenen Rollstuhl und Krückstock den Anstrengungen nicht mehr gewachsen ist und nun „in ein schönes Altersheim“ kommt. Zuvor sieht die Landespolitikerin, wie der alte Mann Sehenswürdigkeiten wie die Rialtobrücke und den Markusturm sowie das Hotel von damals besucht, an das er sich nicht mehr erinnert.

Sämtliche Requisiten sowie das alte Ehepaar sind während des zweiminütigen Stückes in Bewegung. die Schüler drücken nur am Anfang ihre Knöpfe, anschließend läuft alles mit Robotertechnik, auch das anspruchsvolle Heben der Zugbrücke.

Schulgarten mit Erdbeeren und Wildblumen

Frische Luft schnappt Britta Ernst im idyllisch an der Havel gelegenen Schulgarten der Curie-Schule. Eric Heese (12) geht in die 6. Klasse und gehört schon länger der Schulgarten-AG an, die ebenfalls Jana Schreiber leitet.

Der Junge erklärt der Politikerin, was dort wächst und wie der Garten aufgebaut ist mit seinem erdbeerverwöhnten Naschgarten, dem gesponserten Hochbeet und seinen üppig wachsenden Gemüse- und Wildblumenbeeten. Eine Stippvisite in der 2. Klasse und bei den Hortkindern beendet den Ministerinbesuch, an dem auch Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) teilgenommen hat.

Schüler Eric Heese erklärt der Ministerin den Schulgarten.. Quelle: Rüdiger Böhme

Von Jürgen Lauterbach