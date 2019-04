Brandenburg/H

Jetzt geht alles ganz schnell, drei Jahre Testphase sind genug. Das Team der Lebenshilfe Werkstatt Brandenburg hat nun seine zweite Büchertauschbox aufgestellt, diesmal mitten in der Stadt, in der Hauptstraße, nahe Werft und Jahrtausendbrücke.

In der blau gestrichenen ehemaligen Telefonzelle stehen etwa 150 bis 250 Bücher. Jeder Interessierte kann sich herausnehmen, was ihm gefällt und gegebenenfalls nach dem Lesen zurückbringen. Unter dem Bücherregal ist auch eine Sammelbox, in die jedermann seine überzähligen Bücher hineingeben kann. Die Lebenshilfe Werkstatt betreibt nämlich noch einen Online-Buchhandel „Schmökerhöker“. Dort bereiten behinderte Menschen die Bücher für den Verkauf übers Internet vor, reinigen und fotografieren sie und stellen sie auf der Plattform zum Verkauf. „Was wir nicht absetzen können, geben wir in die Bücherboxen. So sparen wir das Wegwerfen und dafür sind sie wirklich zu schade. Irgendeinen interessierten Abnehmer findet jedes Buch“, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführer Dirk Michler.

Seit drei Jahren erfolgreich betrieben wird die erste Bücherbox in der Warschauer Straße, direkt vor der „Schmökerhöker“-Werkstatt. „Es gab in dieser Zeit überhaupt keinen Vandalismus, vor allem Kinder nutzen die Box sehr gern“, sagt Michler. Die Boxen stehen Tag und Nacht offen, werden nicht abgeschlossen. Die Telefonzellen hat er von dem großen Telekom-“Friedhof“ in Michendorf, wo 3000 ausrangierte Boxen auf den Verkauf warten. Zwischen 400 und 500 Euro kostet jede Zelle, je nach Allgemeinzustand. Danach ist aber noch weiteres Geld notwendig –für den Anstrich, fürs Beleuchten, für Genehmigungen und Standplatz. Für die neue Bücherbox hat der Lions Club Brandenburg die benötigten 3000 Euro gespendet, weil für seine Mitglieder Lesen ein unverzichtbarer Teil von Bildung ist.

Die nächste Bücherbox soll in wenigen Wochen auf dem Nicolaiplatz aufgestellt werden. Einen Standort gibt es schon, geklärt werden muss noch die Frage des Stromanschlusses, sagt Lebenshilfe-Vorstand Matthias Pietschmann. „Andernfalls packen wir Solarelemente aufs Dach.“

Von André Wirsing